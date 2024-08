Mulher é agredida pelo namorado em Dourados

Durante uma discussão o namorado teria quebrado o celular da namorada além de agredi-la com mordida nas costas

A Policia Militar foi acionada nessa terça-feira (06), para atender uma ocorrência de agressão contra mulher no bairro Esplanada, em Dourados.

Uma mulher, de 35 anos, foi agredida e mordida nas costas pelo namorado, de 30 anos, durante uma discussão. Além das agressões o rapaz também quebrou o celular da vítima.

Aos policiais o homem negou as agressões, mas a mulher tinha lesões que comprovavam o ato. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

A mulher não pediu medidas protetivas contra o agressor.

