Homem é assassinado a marteladas na cabeça e facadas em Dourados

Um homem identificado como Vanilson Espíndola, de 39 anos, foi assassinado a marteladas na cabeça e facadas, na cidade de Dourados, a 251 km de Campo Grande. O crime ocorreu na última segunda-feira (5). O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital nessa terça-feira (6). O suspeito, Jessico Soares da Silva, de 28 anos, está preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, já havia uma rixa antiga entre Vanilson e Jessico. O motivo seria que a vítima havia sido apontada como autora de um furto na casa do suspeito no ano passado. Os dois moram na Aldeia Bororó, no município. Na época, Jessico teria ameaçado de morte Vanilson.

Conforme ainda relatos, no sábado (3), o suspeito teria tentado atropelar a vítima. Já na madrugada de segunda, a vítima foi assassinada. Objetos usados no crime, como o martelo, um facão e uma corrente, foram encontrados próximos ao corpo.

Jessico foi localizado e confessou que lutou com a vítima e depois a espancou. O caso foi registrado na delegacia e agentes investigam o caso.