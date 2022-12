Mato Grosso do Sul tem 50,4 mil unidades com energia solar instaladas

Em 2018 eram apenas 468 unidades solares

Unidades solares em Mato Grosso do Sul registraram expressivo aumento nos últimos cinco anos, chegando a crescer 100 vezes mais. Em 2018 eram apenas 468 unidades de Geração Distribuída de Energia; em 2022 contabilizam 50.408. Os dados são da Energisa.

Em 2019, foram 2.213 unidades; em 2020 passou para 11.716; 2021, 16550; e 2022, momento atual, já registra 19.729.

No dia 16 de abril deste ano, a tarifa de energia elétrica teve reajuste médio de 18,16% para 1,08 milhão de consumidores em 74 municípios de Mato Grosso do Sul. Com isso, o método para a instalação de energia solar vem se popularizando não só no Estado, mas em todo o Brasil, onde muitos optam visando o desconto a longo prazo. “Aqui em casa optamos por colocar o fotovoltaico no início deste ano e foi um dos melhores investimentos que fizemos”, comenta o funcionário público, Célio Aristides Pereira Moram, de 34 anos.

Completando quase um ano da utilização do serviço, o servidor dá detalhes de alguns dos benefícios obtidos, dentre eles a autonomia na utilização de equipamentos que necessitam de energia. “Era comum limitarmos o uso do ar-condicionado, por exemplo. Hoje com calor que anda fazendo em Campo Grande, ele tem sido o mais utilizado aqui em casa, além de vários outros aparelhos que compramos, como o fogão por indução, panelas elétricas e até climatizador na sala”.

Sobre o investimento, Célio explica que precisou fazer um financiamento onde levará seis anos para quitar o investimento feito em sua residência de cinco cômodos.

Outro detalhe revelado pelo servidor é o fato de que as placas produzem energia mais que suficiente para sua residência dando espaço para a divisão com a sogra, que é sua vizinha, o que segundo ele resultou em vantagens ainda maiores, já que ao somar os valores de ambas às contas de luz, o resultado é um montante superior ao da parcela paga pela elaboração e instalação do kit fotovoltaico.

“Mesmo pagando o mínimo da Energisa, ainda compensa, pois é importante lembrar que o preço da energia elétrica sofre elevação periodicamente por diversos fatores, como a inflação, o que não ocorre com a solar. Levando em conta que nos próximos anos esses valores serão ainda maiores, minha economia será de igual ainda mais elevada”, ressalta Célio Moram.

Investimento

Conforme a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaicas), os investimentos realizados pela população sul-mato-grossense em energia solar chegam ao patamar de R$2,5 bilhões. Contando atualmente com um potencial energético de 466,9 MW (Megawatt).

Nos primeiros 10 meses de 2021, foram investidos cerca de R$ 1,4 bilhão valor bilionário que foi dobrado neste ano. Ou seja, aumento de 78,57% no intervalo de um ano.

O Engenheiro Eletricista na EcoEng Soluções, Rafael Ferreira de Jesus, de 30 anos, destaca algumas informações do setor. A empresa é especializada no ramo fotovoltaico. “Um sistema solar hoje custa em média de R$ 15 a R$ 20 mil, porém, vale ressaltar que os valores variam de acordo com o consumo médio de cada local”, explica.

Outro fator evidenciado pelo eletricista é o crescimento da adesão da população ao método solar. “A procura cresceu bastante, aqui em Campo Grande e em todo Mato Grosso do Sul. Esse ano, o mercado esteve bem aquecido, até devido à questão da taxação que estava prevista para o início de 2023”, completa.

De acordo com dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), em novembro deste ano, a energia rolar esteve presente em 100% dos municípios sul-mato-grossenses, são 52.372 usinas com potência de 495.943 kWp ((quilowatt-pico). As três cidades com maior número de usinas no MS são: Campo Grande (15.397), Dourados (7.388) e Três Lagoas (2.100).

Com base em dados da Aneel atualizados no último dia 20 de dezembro, Rafael ressalta que houve a instalação de 22.741 conexões por energia solar em MS. “Quando comparado a 2021 que registrou 17.826, podemos observar uma elevação de 27.57% no número de conexões.

