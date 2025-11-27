Festival Gastronômico do Pantanal começa em dezembro com programação especial

Inscrições para as oficinas começam na sexta e são realizadas presencialmente

Entre os dias 02 a 06 de dezembro de 2025, a unidade móvel de gastronomia do Senac MS será uma das grandes atrações do Festival Gastronômico do Pantanal com programação especial de oficinas culinárias ao público.

A unidade móvel, equipada como uma cozinha profissional completa, estará aberta para quem deseja aprender novas técnicas, experimentar sabores e mergulhar na culinária regional.

Durante os cinco dias de atividades, chefs e culinarista do SENAC MS conduzirão aulas práticas que destacam ingredientes, receitas e tradições do Pantanal. O público poderá acompanhar de perto o preparo dos pratos, tirar dúvidas e vivenciar uma experiência imersiva em gastronomia, reforçando o caráter educativo e cultural do festival.

Com acesso facilitado e atividades pensadas para diferentes perfis de participantes — do curioso ao entusiasta da cozinha —, a iniciativa promete atrair visitantes de todas as idades. O Festival é uma oportunidade para a Comunidade local e Visitantes participarem, aprenderem e saborearem cada momento. A Carreta estará pronta para transformar conhecimento em sabor e tornar o festival ainda mais especial.

As inscrições para as oficinas terão início no dia 28 de novembro de 2025 (sexta-feira), diretamente no Centro de Convenções do Pantanal, das 8h às 18h. As vagas são limitadas e permanecem abertas até serem totalmente preenchidas. Para mais informações, o público pode entrar em contato pelo WhatsApp da Fundtur Pantanal: (67) 99619-1868.

Confira abaixo as oficinas

02 DE DEZEMBRO/2025 (TERÇA-FEIRA)

08:00 – 10:00: Oficina: Confeitaria Vegana e Pão Funcional

17:30 – 18:30: Oficina: Aproveitamento integral da laranja: Biscoitos de laranja e farinha da casca da laranja

19:00 – 20:00: Oficina: Mãos na massa: Focaccia com nicola e ervas

03 DE DEZEMBRO/2025 (QUARTA-FEIRA)

08:00 – 10:00: Oficina: Mil folhas de mandioca com redução de puchero e crocante de carne seca

17:30 – 18:30: Oficina: Iscas de jacaré com maionese de limão

19:00 – 21:00: Oficina: Comida de Boteco

04 DE DEZEMBRO/2025 (QUINTA-FEIRA)

08:00 – 12:00: Oficina: Culinária para Merendeiras

18:00 – 19:00: Oficina: Ceviche

19:30 – 20:30: Oficina: Um clássico francês com regionalidade: Creme Brulé de Bocaiuva

05 DE DEZEMBRO/2025 (SEXTA-FEIRA)

08:00 – 12:00: Oficina: Chefinho kids (parte 1): lanches e doces (8 a 12 anos)

18:00 – 22:00: Oficina: Receba bem com risotos, vinhos e cervejas especiais

06 DE DEZEMBRO/2025 (SÁBADO)

08:00 – 12:00: Oficina: Chefinho kids (parte 2): lanches e doces (8 a 12 anos)

13:30 – 14:30: Oficina: Fudge de chocolate com café e baru

15:00 – 17:00: Oficina: Dadinho de abóbora com queijo Nicola

18:00 – 19:00: Oficina: Cupim de sol grelhado com mandioca e vinagrete verde

19:30 – 20:30: Oficina: Nhoque de banana da terra ao molho de pintado

