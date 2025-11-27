Corpo de jovem desaparecido no Rio Paraguai é encontrado após três dias de buscas em Corumbá

Após três dias de buscas, o corpo de Wallace de Souza, 21 anos, foi localizado na manhã desta quinta-feira (27) no Rio Paraguai, em Corumbá, a aproximadamente 413 km de Campo Grande. O jovem havia desaparecido na tarde de terça-feira (25), quando submergiu e não voltou à superfície na região conhecida como antiga Olaria, ou Porto do Raul, próximo ao bairro Borrowski.

Equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros trabalharam desde o início da noite de terça-feira, com apoio de familiares que auxiliaram nas buscas na manhã desta quinta. Por volta das 9h30, segundo a corporação, o corpo emergiu nas proximidades do Porto do 17º BFRON (Batalhão de Fronteira do Exército), cerca de 600 metros do local onde testemunhas afirmaram que o jovem havia se afogado.

Os militares realizaram a retirada segura do corpo, e uma funerária foi acionada para dar continuidade aos procedimentos legais.