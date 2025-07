Governo federal prorroga atuação da Força Nacional em áreas indígenas e de fronteira em MS até outubro de 2025

A atuação da Força Nacional de Segurança Pública em áreas indígenas e na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul foi prorrogada por mais 90 dias. A decisão foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (18), assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Com isso, a presença da tropa no estado segue garantida até o dia 15 de outubro de 2025.

A medida renova o apoio da Força Nacional à Polícia Federal em atividades consideradas imprescindíveis para a preservação da ordem pública e da integridade das pessoas e do patrimônio. As ações incluem operações em territórios indígenas e em regiões próximas às fronteiras com o Paraguai e a Bolívia — áreas historicamente marcadas por conflitos agrários e tráfico transnacional.

A Força Nacional está presente em Mato Grosso do Sul desde julho de 2024, quando houve acirramento de tensões entre indígenas e fazendeiros em diferentes regiões do estado. A presença da tropa teve como objetivo garantir a segurança durante operações de reintegração de posse, além de mediar a manutenção da ordem em áreas disputadas.

De acordo com o texto publicado no DOU, a atuação da tropa seguirá planejamento da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. No entanto, o emprego efetivo ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública do estado e com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A medida busca reforçar a presença do Estado em regiões vulneráveis e de alta complexidade, com foco na prevenção de conflitos e na proteção de populações indígenas. A continuidade da operação reflete a preocupação do governo federal com a estabilidade social e a segurança pública nessas áreas estratégicas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais