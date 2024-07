MS recebe 2 bilhões para instalação de usina hidrogênio verde até 2030

Mato Grosso do Sul deve receber investimento no valor de R$ 2 bilhões até 2030 com a instalação de uma usina de hidrogênio verde, empreendimento fruto de acordo de cooperação entre a UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), RBCIP (Rede Brasileira de Certificação Pesquisa e Inovação e a empresa GWE (Green World Energy Hydrogen). Na usina, também serão capacitados cerca de 500 especialistas, professores e engenheiros.

A RBCIP, em parceria com a empresa Green World Energy Hydrogen, concluiu recentemente uma missão à China para acompanhar o teste de aceitação de fábrica de um eletrolisador de última geração, que será usado na usina de hidrogênio verde a ser instalada no campus da UFMS. A estimativa é de que essa fonte de energia limpa e sustentável possa gerar um faturamento de R$ 150 bilhões no Brasil até 2050, sendo que R$ 100 bilhões seriam provenientes das exportações da commodity, segundo a pesquisa Green Hydrogen Opportunity in Brazil.

O secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) destaca que “a iniciativa da UFMS, com os investimentos em pesquisa e extensão para a produção de energia limpa e renovável, aliada ao empreendimento da Green World Energy Hydrogen seguem a linha estratégica do Governo do Estado para promover o processo de transição energética em Mato Grosso do Sul, preconizado pelo MS Renovável, visando o MS Carbono Neutro”.

O titular da pasta lembra também do LaTES (Laboratório de Tecnologias Avançadas em Energia e Sustentabilidade) do Instituto de Física da UFMS, que foi viabilizado por meio da Chamada Carbono Neutro lançada em 2022 pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc e Fundec. O LaTES vai auxiliar os pesquisadores da Instituição nos estudos relacionados ao GLP e ao Hidrogênio Verde.

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) anunciou que a usina de hidrogênio verde, a ser instalada no campus da instituição, deverá ser inaugurada ainda em 2024. O projeto tem como objetivo explorar diversas rotas para a produção de hidrogênio verde, incluindo o uso de água subterrânea e fontes renováveis de energia.

A parceria entre a UFMS e a RBCIP prevê o envolvimento de profissionais de várias áreas, como engenharia, química, economia e gestão ambiental.

Por Ana krasnievicz

