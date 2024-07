Com aumento, preço da gasolina chega a R$ 7,44 em Dois Irmãos do Buriti

Com o anúncio de aumento no preço do combustível na última segunda-feira (8), o preço da gasolina em Dois Irmãos do Buriti já chegou à marca de R$ 7,44. Esse valor é um dos mais altos de Mato Grosso do Sul.

Segundo matéria do O Pantaneiro, a cidade com pouco mais de 11 mil habitantes conta com apenas dois postos de combustíveis. O preço do diesel (S500) está em R$ 7,49.

Aumento

O preço médio da gasolina nas refinarias da estatal subirá R$ 0,20 por litro, para R$ 3,01 por litro. Considerando a mistura obrigatória 27% de etanol anidro no produto vendido nos postos, o impacto esperado no preço final é de R$ 0,15 por litro.