Dr. Victor Rocha: compromisso com a Saúde Pública de Campo Grande marca o 1º semestre Legislativo de 2024

O primeiro semestre legislativo de 2024 foi marcado por intensas atividades e importantes conquistas para a população de Campo Grande, lideradas pelo vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), presidente da Comissão de Saúde. Dr. Victor Rocha destacou-se pela defesa incansável de um sistema de saúde pública de qualidade, com foco na ampliação do acesso aos serviços de saúde, na melhoria das condições de atendimento e na implementação de projetos inovadores.

Como legalista, Dr. Victor Rocha tem defendido a construção do hospital municipal em Campo Grande dentro dos regramentos do SUS (Sistema Único de Saúde). De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, artigo 1º parágrafo 2º, visando o Controle Social, o projeto deve ser submetido e aprovado pelo Conselho Municipal para garantir a participação da comunidade na tomada de decisões.

O CMS/CG-MS (Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande) é um órgão colegiado, paritário, de caráter permanente e deliberativo, integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde Pública. Tendo por finalidade a atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no Município de Campo Grande, inclusive nos seus aspectos financeiros e econômicos.

Defesa do acesso à Saúde Pública de qualidade

Entre as principais lutas do vereador Dr. Victor Rocha está a garantia de acesso a medicamentos nos postos de saúde, a disponibilidade de ambulâncias do SAMU, o atendimento adequado às pessoas com deficiência, a redução das filas de espera e a ampliação dos leitos hospitalares. Essas ações visam proporcionar um atendimento mais eficiente e humanizado para todos os cidadãos de Campo Grande.

A Casa Rosa: um projeto de sucesso

O projeto mais emblemático do Dr. Victor Rocha é a Casa Rosa, que desde a sua implantação em novembro de 2021, durante o primeiro ano de seu mandato, já realizou mais de 8 mil atendimentos e diagnosticou 158 casos de câncer de mama. Antes da Casa Rosa, as mulheres enfrentavam uma espera de mais de dois anos para obter um diagnóstico. Hoje, o projeto oferece apoio integral às mulheres na luta contra o câncer de mama, com serviços que vão desde a prevenção até o encaminhamento ao tratamento.

Além dos atendimentos relacionados ao câncer de mama, a Casa Rosa ampliou seus serviços, oferecendo a colocação de 400 DIUs e a realização de mil exames transvaginais, zerando as filas de espera do SisReg (Sistema de Regulação). Essa ampliação dos serviços reafirma o compromisso do Dr. Victor Rocha com a saúde da mulher.

Destaque Nacional e Internacional

Graças ao sucesso da Casa Rosa, Campo Grande tornou-se destaque nos principais eventos de mastologia do país. O vereador Dr. Victor Rocha participou do Brazilian Breast Cancer Symposium (BBCS) em Brasília, de 16 a 18 de maio, discutindo políticas públicas relacionadas à saúde da mulher. Ele também apresentou a Casa Rosa no 26º Congresso Brasileiro de Mastologia em Porto Alegre, de 10 a 13 de abril. Essas participações refletem o reconhecimento nacional do projeto e sua importância na área da saúde.

Atividades acadêmicas e palestras

O Dr. Victor Rocha também está sempre envolvido em diversas atividades acadêmicas e palestras, contribuindo para a formação de novos profissionais de saúde e promovendo debates importantes. Entre os eventos, destacam-se:

– Bate-papo com Acadêmicos de Fisioterapia da UFMS (09/07);

-IV Simpósio de Gestão e Planejamento de Carreira Médica, organizado pela Associação dos Estudantes de Medicina do Mato Grosso do Sul (AEMED-MS) (23/06);

-III JORMED, com palestra sobre diagnóstico e tratamento do câncer de mama (01 a 03/03);

-Bate-papo sobre saúde da mulher e câncer de mama com as colaboradoras da Unisaúde;

-Bate-papo sobre saúde da mulher no Projeto Cantinho do Vô Cuca;

-Recepção ao influenciador PCD Caio Henrique para discutir melhorias na acessibilidade de Campo Grande;

Audiências Públicas e participação em debates

Durante o semestre, o Dr. Victor Rocha realizou várias audiências públicas para discutir temas cruciais com diferentes setores da sociedade, buscando soluções para problemas que afligem a população. Algumas das audiências realizadas incluem:

-Audiência Pública sobre a importância do teste do pezinho (07/06);

-Audiência Pública sobre a falta de medicamentos na rede pública de saúde (15/04);

-Audiência Pública sobre Transtorno do Espectro Autista e Neurodiversos (08/04);

-Audiência Pública sobre o SAMU em Campo Grande (11/03);

Além disso, o vereador participou de uma audiência pública do Planurb sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para um novo empreendimento multirresidencial no Carandá.

Na Defesa dos Direitos dos Servidores Públicos

Como autor da Lei da Saúde Mental, Dr. Victor Rocha também votou a favor das 30 horas para a psicologia, demonstrando seu compromisso com a valorização dos profissionais de saúde mental e a melhoria dos serviços prestados à população.

“Sempre defendi e vou defender os direitos dos servidores públicos municipais. Nossa luta continuará pela reposição salarial e pagamento de insalubridade a todos os profissionais da saúde: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, técnicos de enfermagem, administrativo, etc. Pois, sabemos da dedicação em prol da Saúde de nossa gente”, afirmou Dr. Victor Rocha.

O encerramento do primeiro semestre legislativo de 2024 reafirma o compromisso do Dr. Victor Rocha com a saúde e o bem-estar dos cidadãos de Campo Grande. Suas ações e projetos refletem uma gestão dedicada a proporcionar um sistema de saúde mais eficiente, inclusivo e humanizado, atendendo às necessidades da população e promovendo uma melhor qualidade de vida para todos.

