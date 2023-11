MS participa de rodada de negócios na sede da CNI

O Estado que apresentou nos últimos três anos o maior crescimento individual do PIB no Brasil promoverá em São Paulo uma verdadeira vitrine para ampliar sua exposição e atratividade de novos negócios. Numa iniciativa encabeçada pelo Governo do Mato Grosso do Sul em parceria com a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), o MS Day reunirá empresários e CEO’s de diferentes segmentos na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria), em São Paulo (SP).

“Mato Grosso do Sul é o Estado que mais cresce no Brasil e nosso objetivo é dinamizar e diversificar cada vez mais essa potente matriz econômica, social e ambiental. Não tenho dúvidas de que será um grande evento, oportunidade de apresentarmos potencialidades, competitividade e o ambiente favorável que nos colocou no topo do ranking de crescimento no país”, afirma o governador Eduardo Riedel.

Ao longo do dia 1º de agosto, empresários de diferentes setores da economia terão a oportunidade de conhecer de perto indicadores, programas, projetos e obter mais informações, decisivas à atração e tomada de decisão na dinâmica do capital privado na hora de investir.

“As ofertas que temos são em prol do desenvolvimento do Estado, que vem crescendo a passos largos e ainda tem inúmeras oportunidades setoriais. O MSDAY apresentará Mato Grosso do Sul para um público que pode gerar mais riqueza, oportunidades, empregos e renda, desenvolvimento para toda a sociedade”, destaca o presidente da Fiems e vice-presidente da CNI, Sérgio Longen.

Essa vitrine especial das potencialidades do Estado terá uma ambientação especial na sede da CNI, com um andar inteiro dedicado para que governo e Fiems exponham áreas temáticas e atendam a convidados e público presente. São elas: Política de atração de investimentos (MS possui uma das mais modernas e seguras políticas de incentivos do país); MS Carbono Neutro (projeto arrojado e estratégico de tornar o MS carbono neutro até 2030); Rota Bioceânica (corredor que liga os oceanos atlântico e pacifico, encurtando em quase duas semanas a distância entre Brasil e China), Oportunidades de Logísticas e PPP’s; e Qualificação de Mão de Obra.

Vale destacar ainda que em 2023, os investimentos de capital privado em Mato Grosso do Sul devem chegar a R$ 58 bilhões, com criação de aproximadamente 25 mil empregos diretos, o que coloca o Estado na dianteira em volume de recursos investidos pelo setor privado no país.

Leia mais: Fiems debate sustentabilidade em Corumbá

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram