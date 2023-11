Custo de produção da pecuária bovina recua

Pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), mostram que, no balanço do primeiro semestre de 2023, os custos de produção da pecuária bovina de corte dos sistemas de cria e de recria-engorda recuaram.

Segundo pesquisadores, esse resultado esteve atrelado ao movimento de queda nos preços de insumos para suplementação e dieta do rebanho.

De acordo com o Cepea, esse cenário traz certo alívio aos pecuaristas, sobretudo diante da queda nos valores de negociação da arroba do boi gordo ao longo deste ano.

No acumulado de 2023 (de dezembro/22 até a parcial de julho/23), a média do Indicador do boi gordo Cepea/B3, estado de São Paulo, registra baixa de 9,04%, em termos reais.

