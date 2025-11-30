‘MS Irriga’ avança em capacitações e destaca potencial para irrigar 4 milhões de hectares no Estado

Durante o curso, os participantes realizam práticas de campo

Com potencial para irrigar pelo menos 4 milhões de hectares, o Programa MS Irriga, do Governo do Estado, avança na etapa de capacitações técnicas. A Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e o Senar/MS realizam na sexta-feira (28) e ontem (29) o Módulo 1 do curso prático de Fruticultura e Hortaliças, com foco em irrigação. A capacitação ocorreu no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande, ministrada pelo instrutor Dr. Victor de Souza Almeida.

O treinamento reuniu produtores, técnicos e profissionais para dois dias de atividades voltadas ao aperfeiçoamento de técnicas modernas de irrigação, incluindo dimensionamento de sistemas, manejo e fertirrigação – etapas essenciais para elevar a eficiência produtiva e garantir mais sustentabilidade às cadeias de frutas e hortaliças no Estado.

Secretário-executivo Rogério Beretta falou sobre a importância das parcerias para fomentar o MS Irriga

A abertura do evento foi realizada pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, ao lado do diretor-executivo da Agraer, Leandro Tortosa, do diretor da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária), Fábio Caminha, que apresentaram o MS Irriga – programa que incentiva o uso de irrigação como estratégia de aumento de produtividade e parte do Prosolo, o plano estadual de manejo e conservação de solo e água.

Segundo Beretta, o potencial irrigável de Mato Grosso do Sul, apontado em estudo da Esalq/USP, é expressivo. “O relatório evidencia que temos capacidade para irrigar 4 milhões de hectares. Hoje irrigamos entre 120 e 130 mil. Somando a área já irrigada à área fértil potencial, chegamos a 250 a 300 mil hectares. O potencial é considerável”, destacou.

O secretário ressaltou que a irrigação traz benefícios como maior segurança produtiva em períodos de estresse hídrico, mas também novos desafios técnicos.

“Por isso, a capacitação é essencial, tanto para auxiliar na decisão do produtor quanto para garantir o manejo adequado da irrigação e da fertirrigação”, afirmou.

Ele reforçou ainda que o programa tem impacto especial para pequenos produtores. “Para os pequenos, a segurança e a mitigação de riscos são fundamentais. O MS Irriga oferece suporte técnico e estratégico que pode ser decisivo para o sucesso das lavouras”, frisou.

