Zoneamento: MS está entre os estados onde a produção do alho ocorre mesmo com risco climático

O estudo da Embrapa tem como objetivo definir os melhores períodos de plantio no Brasil

O alho é considerado um tempero 100% presente nas receitas. Nesta semana o cultivo da hortaliça deu um avanço importante em Mato Grosso do Sul, sendo inclída no Zarc (Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático) do Ministério da Agricultura e Pecuária. Essa ferramenta estabelece as regiões de produção e épocas de plantio mais favoráveis para o cultivo no território brasileiro, com base nas probabilidades ou risco de perda de produção causada por eventos meteorológicos adversos.

A produção de alho no Estado sul-mato-grossense é mais desenvolvida na atividade de agricultura familiar, e não em escala comercial como ocorre em Santa Catarina. Em MS, o cultivo está presente em Amambai, Bandeirantes, Coronel Sapucaia, Itaquiraí, Mundo Novo, Naviraí, Ponta Porã e Ribas do Rio Pardo.

O zoneamento funciona como um instrumento de gestão de risco climático e, no caso do alho, abrange as regiões tropicais e subtropicais do País, com o propósito de orientar produtores, agentes financeiros e seguradoras. A implantação da lavoura fora dos períodos indicados está sujeita a elevada probabilidade de perdas.

As portarias foram publicadas pelo Ministério da Agricultura, no Diário Oficial da União no dia 25 de novembro de 2025. Os estudos foram elaborados por pesquisadores da Embrapa Hortaliças (DF), em conjunto com associações de produtores e instituições de ensino e de pesquisa agropecuária.

O objetivo do zoneamento para a cultura do alho foi identificar as áreas de menor risco climático e definir os melhores períodos de plantio no Brasil, visando reduzir perdas de produção e obter melhores rendimentos. O pesquisador Marcos Braga, responsável técnico pelos estudos, assinala que o Zarc avalia exclusivamente riscos agroclimáticos, portanto, parte-se do pressuposto de que todas as outras necessidades da cultura serão atendidas com um adequado manejo agronômico.

Climas tropicais e subtropicais

Os estudos consideraram as cultivares de alho nobre, que representam a maior parte da produção nacional que chega aos mercados, pois alcançam maior valor comercial e atendem melhor às exigências do consumidor em termos de qualidade de bulbo. Na opinião do pesquisador Francisco Vilela, membro da equipe Zarc Alho, a subdivisão do zoneamento em duas regiões, em função do clima tropical ou subtropical, é o aspecto mais relevante porque, apesar das variedades serem as mesmas, as épocas de plantio e os sistemas de produção apresentam diferenças.

No Zarc, as cultivares de alho foram classificadas em dois grupos para cultivo em região com clima tropical e em três grupos em regiões subtropicais, conforme a época de plantio e a duração média do ciclo da cultura e das fases de interesse para avaliação de riscos. “No cultivo do alho é fundamental utilizar somente cultivares testadas e recomendadas para cada local e época, se baseando sempre na orientação técnica da assistência técnica e extensão rural e de empresas habilitadas na área”, recomenda Braga.

Tomate

Muito embora o zoneamento esteja consolidado há mais de duas décadas para culturas como milho e soja, o trabalho com hortaliças é mais recente, em função da complexidade dos diferentes sistemas de produção utilizados. “A agricultura é uma atividade econômica que depende muito do clima. Além disso, hortaliças são suscetíveis a condições climáticas adversas que, por exemplo, geram um patamar de perdas maior do que em grãos”, contextualiza o pesquisador.

“O zoneamento é dinâmico e pode ser revisto, por exemplo, devido a uma nova tecnologia disponibilizada para a cadeia produtiva em questão”, finaliza Braga. De acordo com ele, a Embrapa Hortaliças colabora há três anos com o Mapa para a realização do Zarc de culturas pré-definidas pelo Ministério e que o próximo zoneamento previsto, no biênio de 2025/2026, é o do tomate para processamento industrial.

Por Suzi Jarde

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.