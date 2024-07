MS exportou mais de 130 toneladas de biscoitos e gerou US$ 250 mil no primeiro semestre

Paraguai, Uruguai e Bolívia são os principais destinos da produção sul-mato-grossense

A exportação de biscoitos e bolachas de Mato Grosso do Sul tem se mostrado força econômica relevante para a região. Segundo dados do Observatório da Indústria, do Sistema Fiems, o estado exportou 133 toneladas desses produtos, gerando US$ 250,4 mil no primeiro semestre de 2024. Os principais destinos da produção sul-mato-grossense foram os países vizinhos: Paraguai, Uruguai e Bolívia.

Os números fazem parte de um cenário maior de exportação de biscoitos no âmbito nacional, que, no primeiro semestre de 2024, alcançou 31 mil toneladas, totalizando US$ 71,2 milhões em vendas para 115 países, conforme informações divulgadas pela Abimapi (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados).

A Abimapi destacou que os Estados Unidos, Paraguai e Uruguai foram os principais mercados para os biscoitos brasileiros, representando juntos 51% das exportações totais do setor. No Paraguai, o Brasil detém uma posição dominante, sendo responsável por quase 60% das importações de biscoitos. No Uruguai, o Brasil ocupa a vice-liderança, com 50% das importações do país.

Entre os tipos de biscoitos exportados, os wafers se destacaram no mercado internacional, com 12,1 mil toneladas exportadas, gerando US$ 36,8 milhões no primeiro semestre de 2024. Esse segmento apresentou um aumento de 4% em valor em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, as linhas tradicionais de biscoitos, incluindo água e sal, cream cracker, recheados, maria, rosquinhas e laminados de coco, leite e maisena, somaram 17,4 mil toneladas exportadas, que somaram US$ 31,1 milhões.

Por Djeneffer Cordoba

