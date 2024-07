Homem morre engasgado durante confraternização familiar em Amambai

Um trágico incidente marcou uma confraternização familiar na cidade de Amambai, localizada a aproximadamente 351 quilômetros de Campo Grande. Na tarde de domingo (21), um homem de 58 anos morreu engasgado com um pedaço de carne, conforme registrado pela polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava comendo um pedaço de carne quando começou a engasgar e, em seguida, ficou desacordada. Os familiares presentes tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso, e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos no local e, posteriormente, transportaram o homem ao Hospital Regional de Amambai. Apesar dos esforços médicos, a vítima não resistiu e morreu. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” pelas autoridades, que continuarão investigando as circunstâncias do ocorrido.

