Ex-prefeito de Anastácio sofre ataque com fogos de artifício em sua residência

O ex-prefeito de Anastácio, Douglas Melo Figueiredo (PSDB), foi alvo de um ataque com fogos de artifício em sua residência no início da noite de segunda-feira (22). O incidente aconteceu pouco depois da divulgação de uma lista do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que inclui nomes de políticos, com e sem mandato, que tiveram suas contas reprovadas. Douglas, que é pré-candidato nas eleições de 2024, figura nesta lista com três condenações – uma de 2017, outra de 2018 e a última de 2022.

Em entrevista ao vivo concedida ao portal A Princesinha News, Douglas Figueiredo relatou o momento do ataque. “Estava em casa com minha esposa, minha filha que é gestante de oito meses e com o meu neto de cinco meses de vida no carrinho. Do nada, caiu (o cartucho) próximo deles. E se pegasse no carrinho com meu neto ou na minha filha? Tentativa de homicídio isso”.

Segundo Figueiredo, a Polícia Militar prendeu em flagrante uma mulher de 32 anos, suspeita de realizar o ataque. “Foi lamentável o que está se tornando em Anastácio, com essas pessoas que não querem deixar o poder. […] Não sei se pagam ou o que fazem para a prática de um ato terrorista dentro da minha casa. Essa mulher tem que ter limite. Pratica todo tipo de delito e ninguém faz nada contra ela. Desta vez, ela foi pega com a boca na botija”.

Após o incidente, os familiares de Douglas foram à Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. “Anastácio tem que parar com isso e a Justiça tem que intervir. […] Passei seis anos como prefeito e foram anos felizes. Agora que quero voltar, acontece isso. Perseguição daquelas. É algo que não pode ficar impune. Espero que a Justiça e a Polícia tomem as providências cabíveis”.

Contexto político

Desde 8 de maio, Douglas Figueiredo tem estado no centro de controvérsias após o assassinato do ex-vereador Wander Alves Meleiro, conhecido como Dinho Vital, que ocorreu logo após uma discussão com Figueiredo. Esse histórico de conflitos políticos pode ter exacerbado as tensões que levaram ao ataque recente.

