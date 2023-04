Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de noções básicas de espanhol.

Estão abertas as inscrições para o Curso de Noções Básicas de Espanhol oferecido pela Secretaria Municipal da Juventude, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande. As aulas serão gratuitas e realizadas de 17 a 20 de abril, no período vespertino, das 13h30 às 17 horas, no Condomínio Marrakech, localizado na Rua 25 de Dezembro, nº 924, 3º andar. Serão oferecidas 50 vagas.

O objetivo do curso é preparar os jovens para os aspectos fundamentais da língua espanhola, incluindo aulas preparatórias para o Enem, ingresso em universidades, estudos em países hispanofalantes, além de oportunidades de emprego em hotéis, hospitais e empresas que importam insumos internacionais de países latino-americanos.

“O curso é para todos que desejam abrir portas, tanto para uma oportunidade no mercado de trabalho, quanto ao ingresso nos estudos superiores. Todos estão convidados a participar das aulas para ter um “plus” no seu curriculum e em sua bagagem de conhecimento”, destaca a professora Lucelia Santos, responsável pelas aulas.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275.

Serviços

Curso de Noções Básicas de Espanhol

Data: 17 a 20 de abril

Horário: 13h30 às 17h00

Vagas: 50

Professora: Lucelia Santos

Local: Sede da Secretaria Municipal da Juventude

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech

Informações e inscrições: (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99302-5275

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.