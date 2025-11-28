MS cria 880 empregos formais em outubro e soma 31,8 mil vagas no ano

Comércio lidera contratações e Dourados tem melhor desempenho entre os municípios

Mato Grosso do Sul fechou o mês de outubro com saldo positivo de 880 empregos com carteira assinada, alcançando 31.820 novas vagas formais entre janeiro e outubro de 2025. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Novo Caged.

O desempenho municipal mostra Dourados na liderança das contratações no período, com 338 novas vagas e um estoque atual de 65,9 mil empregos com carteira assinada. Em seguida aparecem Três Lagoas (327), Inocência (172), Nova Alvorada do Sul (112) e Ribas do Rio Pardo (108), que também contribuíram de forma significativa para o saldo estadual.

Entre os setores avaliados, três registraram resultados positivos. O Comércio respondeu pelo maior volume de contratações, com 432 vagas abertas. Construção e Indústria também avançaram, com 412 e 203 postos gerados, respectivamente. Já Agropecuária (-72) e Serviços (-95) fecharam outubro com retração.

As novas oportunidades foram preenchidas principalmente por pessoas com ensino médio completo, que ocuparam 1.146 vagas no estado. Na análise por faixa etária, jovens entre 18 e 24 anos tiveram o melhor desempenho, com saldo de 912 postos no mês. Mulheres também foram maioria nas contratações, assumindo 468 novas vagas, enquanto os homens ficaram com 412.

Com o resultado de outubro, Mato Grosso do Sul mantém ritmo de crescimento no emprego formal ao longo de 2025, impulsionado por setores-chave da economia e pelo avanço de municípios que seguem se destacando na geração de oportunidades.

