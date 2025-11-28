Black Friday terá sorteio de prêmios e shows no Jardim da Independência em Corumbá

Os consumidores que realizarem compras em lojas associadas à associação comercial do município recebem cupons para participar da ação, marcada para começar às 18h

Nesta sexta-feira, (28) de novembro acontece a partir das 18h um sorteio de prêmios como parte da campanha ‘Black Friday’ no comércio local de Corumbá.

A ação acontece pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, em parceria com a ACIC (Associação Comercial e Empresarial de Corumbá).

Os consumidores que realizarem compras em lojas associadas à entidade recebem cupons para participar da ação, marcada para começar às 18 horas no Jardim da Independência.

Entre os prêmios estão uma moto elétrica, um vale-compra de 1.000 reais, um colchão e muitos outros brindes. A iniciativa busca estimular as vendas no fim de novembro e reforçar a circulação de consumidores nas lojas da região.

A programação inclui apresentações culturais. Estão confirmados o DJ Thiago Ximenez, a Banda Manoel Florêncio e a dupla Julia e Renato. Segundo a organização, a proposta é combinar oferta promocional com atrações abertas ao público para ampliar a participação de moradores.

A campanha conta com apoio do PNAB Aldir Blanc e da Câmara Municipal de Corumbá.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.