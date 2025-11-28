Hospital universitário da Capital faz ações do Dezembro Vermelho com testes e distribuição de preservativos

Atividades no Humap incluem materiais de prevenção, quiz sobre HIV e vídeos educativos ao longo do mês

O Hospital Dia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) promove na próxima terça-feira (2) uma programação especial pelo Dia Mundial de Luta Contra a Aids e pelo Dezembro Vermelho, campanha dedicada à prevenção do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis.

Na entrada principal, serão entregues preservativos masculino e feminino, gel lubrificante e autotestes de HIV. Pacientes, acompanhantes e colaboradores também poderão participar de um quiz sobre HIV/Aids. A programação inclui ainda o estouro de um balão recheado com bombons e pirulitos, em referência simbólica ao combate ao estigma da doença.

“Nossa campanha na UDIP (Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias) deste ano tem um objetivo claro: ampliar o impacto da mensagem, integrando a mobilização emocional e visual com a conscientização prática e a defesa da mudança social. Buscamos uma resposta abrangente, eficaz e humana ao HIV/Aids”, afirma a chefe da UDIP, Vânia Silva dos Reis.

A partir de segunda-feira (1º), o hospital disponibiliza o primeiro de quatro vídeos educativos sobre HIV/Aids, DSTs e formas de prevenção. Os conteúdos serão publicados semanalmente até o fim do mês.

Dia Mundial

Criado em 1988, o Dia Mundial de Luta Contra a Aids reforça a importância da prevenção, do diagnóstico, do tratamento e do enfrentamento ao preconceito. A data também homenageia pessoas que morreram em decorrência da doença. As ações do Dezembro Vermelho estendem esse tema ao longo de todo o mês.

Rede Ebserh

O Humap-UFMS integra a Rede Ebserh desde 2013. A estatal, ligada ao Ministério da Educação, administra 45 hospitais universitários federais e apoia o atendimento pelo SUS, além da formação profissional e das atividades de pesquisa e inovação.

