ALEMS sedia Encontro Nacional das Escolas do Legislativo

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) sediará, no dia 14 de junho, a abertura do 37º Encontro Nacional da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel). A solenidade, marcada para as 19h, no Plenário Júlio Maia, abre o evento que ocorrerá também nos dias 15 e 16 de junho, com eleição da nova diretoria da Abel para o Biênio 2023-2025 como encerramento – acesse a programação completa aqui.

“Toda a Escola do Legislativo Ramez Tebet da ALEMS está com os servidores imbuídos de fazer desse encontro o melhor receptivo para as pessoas que virão. Temos palestrantes e participantes de outros estados. Vai ser um momento muito importante para o Mato Grosso do Sul, com certeza para as Escolas do Legislativo de todo o Brasil, receberemos todos com muito carinho e também mostraremos as belezas daqui”, ressaltou a presidente da Escola do Legislativo, deputada Mara Caseiro (PSDB).

A cidade de Campo Grande foi escolhida para as comemorações dos 20 anos de instalação da ABEL. “Não foi uma eleição do lugar, foi uma escolha, fizeram questão de comemorar aqui no Estado. Tivemos o privilégio de ser contemplados para organizar esse grande encontro. Todo mundo agora tem o desejo de vir para cá, todos gostam muito de Mato Grosso do Sul. As escolas do Legislativo têm o desafio de capacitar técnica e psicologicamente os servidores e deputados, para atuar no Parlamento”, explicou o diretor da Escola do Legislativo Ramez Tebet, Thiago Gonçalves.

Para a secretária de Recursos Humanos da ALEMS, Marlene Figueira, será um evento marcante. “Teremos palestras muito importantes para comemorar o período que passou e o que vamos iniciar. E agora com apoio da Mesa Diretora, esse evento vai ser um marco para a Escola Ramez Tebet, porque vários projetos serão discutidos, que podem servir de parâmetros para que as outras escolas acompanhem e desenvolvam”, disse Marlene.

