MS abriu 4.439 mil vagas de emprego em agosto e 38 mil em 2022

Mato Grosso do Sul abriu 4.439 novas vagas de trabalho com Carteira assinada no mês de agosto, revela o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged-MTE).

Os dados foram catalogados pela Coordenadoria de Economia e Estatística da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). No ano, o Estado já acumula 38.967 novas vagas e nos últimos 12 meses, 42.455.

Os setores que mais geraram novos empregos formais foram: Serviços (1.983 a mais), Indústria (901 a mais), Comércio (670 a mais), Construção Civil (577 vagas a mais). Quanto à distribuição regional dessas novas vagas, a surpresa é Ribas do Rio Pardo, que já ocupa a terceira colocação como maior gerador de empregos no Estado oferecendo 3.369 vagas.

O município vive dias de euforia com as obras de instalação da indústria de papel e celulose da Suzano, investimento superior a R$ 19 bilhões. Em primeiro continua Campo Grande (11.433), seguido de Três Lagoas (3.479). Dourados aparece na quarta colocação, com 2.551 novas vagas.

Os principais serviços que tiveram alta no mês de agosto foram: Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, Imobiliárias, Profissionais e Administrativas (873 vagas a mais); Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais (432 vagas a mais); Transporte, Armazenagem e Correio (290 vagas a mais). Quanto à Indústria, o subsetor que se destacou em agosto foi a Indústria de Transformação com 865 vagas a mais.

No acumulado do ano foram criadas 38.967 vagas, com maior intensidade na Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura (7.209 a mais), Construção (5.781 novas vagas) e Comércio (4.828 novas vagas).