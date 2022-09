Luiz Ovando aposta em votação superior a de 2018

Hoje eu conto com uma base mais abrangente de votos e por isso acredito que teréi as melhores condições de conseguir a reeleição para mais quatro anos de mandato como representante de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional”. Assim o deputado federal Luiz Ovando (PP) demonstrou seu otimismo para o dia 2 de outubro e esse otimismo se estende a perspectiva de reeleição do presidente Jair Bolsonaro e em relação ao Governo do estado onde acredita que Eduardo Riedel irá para o segundo turno e será eleito sucessor de Reinaldo Azambuja.

Luiz Ovando destacou que Mato Grosso do Sul é um estado cujo eleitorado tem um perfil conservador e, exatamente por isso, é possível que o desempenho dos candidatos ligados ao presidente Jair Bolsonaro terão um desempenho semelhante ou até mesmo superior ao registrado em 2018. A expectativa é de que poderemos eleger pelo menos dois deputado federais e até seis representantes para a Assembleia Legislativa além, é claro de consagrar a eleição da ex-ministra Tereza Cristina como Senadora.

“O sul-mato-grossense é um defensor dos valores da família e essa sempre foi a posição defendida pelo presidente e além disso o eleitor entende que o presidente Jair Bolsonaro realiza uma administração que, apensar da pandemia, da guerra e de uma seca levou o Brasil a uma posição privilegiada em relação aos demais países do mundo”. Assim Luiz Ovando rebateu as críticas feitas pelos opositores destacando que elas se devem principalmente porque o presidente fechou a porta do cofre e se impediu que o país continuasse vivendo os mesmos escândalos de outros governo.