Leilão garante parceria para reduzir 37% dos gastos de MS com energia

Com projeto inovador no País e mais de 33% de deságio, Mato Grosso do Sul garantiu, nesta quinta-feira (29), na B3, em São Paulo, 37 % de redução de gastos com energia e nas instalações do Estado e Sanesul, além de reafirmar o compromisso com o projeto de carbono neutro para 2030.

O saldo positivo vem através da Parceria Público-Privada com a empresa HCC Energia Solar que venceu o certame e vai administrar o sistema por 23 anos no caso do Governo do Estado e 18 anos para a Sanesul. A abrangência do projeto é de 1.434 Unidades Consumidoras de baixa tensão do Governo de MS; e 463 Unidades Consumidoras de baixa tensão da Sanesul.

O valor do contrato mensal para gerir o sistema da Sanesul ficou em R$ 560.110,61 com deságio de 20% e de R$ 970.270,30 deságio de 13,36% junto a estrutura do Governo.

A PPP prevê a implantação, manutenção e operação de centrais de energia elétrica fotovoltaica, com gestão de serviços de compensação de créditos, a fim de suprir demanda energética das estruturas físicas da administração pública do Estado e da Sanesul.

Para o grupo investidor, implantar energia solar para atender o Estado de Mato Grosso do Sul é um passo grande e de muita satisfação. “Nós já temos pequenas parcerias com algumas gestões públicas, mas nenhuma neste tamanho, estamos confiantes de uma parceria de sucesso”, disse Lucas Yamamoto, investidor que afirmou ter olhado para Mato Grosso do Sul por ser um estado que vem mostrando um grande potencial na construção de bons projetos de Parceria Público-Privada.

Projeto

Entre as premissas do projeto estão: autoconsumo remoto; matriz energética alimentada por fonte limpa/renovável; terreno escolhido pelo Parceiro Privado (3ha por MWp + 20% de Reserva Legal): o Governo: 50,5 hectares e Sanesul: 27 hectares, usinas conceituais de até 2,5 MW (para possibilitar conexão em média tensão); tecnologia mais avançada (bifacial tracker); demanda das UCs em baixa tensão; ano de referência da demanda: 2021; demanda a ser contratada (flat): o Governo: 26.000.000 kWh/ano e 13.500 kWp e a Sanesul: 14.000.000 kWh/ano e 7.200k Wp

Entre os benefícios do projeto estão a redução na conta de energia elétrica das unidades consumidoras de baixa tensão da Administração Pública de MS e da Sanesul; menos suscetibilidade às variações da tarifa de energia elétrica e contribuição substancial para o Programa MS Carbono Neutro;

Com informações da Assessoria