Caixa realizará encontros para debater projeto de PPP de Habitação Social em Campo Grande

A Caixa Econômica Federal realizará uma rodada de encontros virtuais, entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, com empresas e instituições interessadas em conhecer elementos da estruturação do projeto de PPP (Parceria Público-Privada) para os serviços de provisão, gestão, manutenção e operação de empreendimentos habitacionais, para fins de locação social, no município de Campo Grande. O objetivo dos encontros é colher percepções e contribuições, e verificar a aderência das principais premissas em consideração para o futuro projeto, junto ao mercado, de forma isonômica e transparente.

Principais temas a serem debatidos envolvem: Percepções sobre a contemplação de escopos na PPP, envolvendo a locação social e a comercialização de unidades habitacionais; percepções sobre o público-alvo a ser considerado para o projeto referencial, a partir dos escopos selecionados para o projeto; percepções sobre a operação e gestão dos serviços de gestão condominial; percepções sobre tipologias, projetos e possibilidades que podem ser contempladas em um futuro projeto, a partir de referências arquitetônicas e de engenharia de outros projetos de referência; entre outros. O diálogo com interessados será realizado de forma individual e remota, com a presença de representante(s) do interessado, da Caixa Econômica Federal e de consultores contratados para a estruturação do projeto.

As reuniões terão duração máxima de 45 minutos e serão realizadas via Microsoft Teams. Até o dia 26 de setembro, os pedidos de agendamento devem ser enviados para o e-mail: [email protected].

Por – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

