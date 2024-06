Micro e pequenas empresas já economizaram R$ 4 bi migrando para energia renovável

No mercado há mais de 20 anos, Ecom Energia é referência no setor energético

Pagar menos na conta de luz. Algo que até em 2023, era acessível somente para empresas de grande porte, e atualmente, pode se tornar realidade para micro e pequenos empresários, através da migração para o consumo de energia renovável do mercado livre de energia. E a mediadora dessa economia tem sido a Ecom Energia que atua no segmento há mais de 20 anos, seus resultados já geraram R$ 4 bilhões de economia para seus clientes na fatura de energia sem nenhum gasto de investimento.

“A grande missão e o propósito da Ecom, nos próximos anos é conseguir catequizar o pequeno e médio empreendedor, ou seja, ensinando ele sobre o que é o Mercado Livre de Energia. O propósito não é só vender energia, mas ensinar para esse empresário sobre a possibilidade dele economizar até 40% na conta de luz do seu negócio. Tendo uma tarifa fixa no custo da energia, o que não acontece quando você está conectado diretamente na distribuidora local, devido aos horários de pico onde a tarifa é mais alta”, explicou sobre a previsibilidade, a head de marketing da Ecom, Júlia Reina.

Pioneira no setor energético, a Ecom se consolidou como uma das maiores comercializadoras de energia elétrica do Brasil e uma das mais atuantes em gestão de energia. Na capital sul-mato-grossense o empresário, Ademar Diniz, proprietário de uma rede de hotel comentou sobre o principal motivo que o levou a migrar para a forma de consumo de energia. “Contratei a Ecom, pois pretendo economizar até 25% em cada hotel na fatura de energia, isso representa uma economia em torno de R$ 7 mil na unidade Vale Verde e na Orla Morena, localizada na Avenida Duque de Caxias”, detalhou.

Além de proporcionar redução de custos para seus clientes, um dos pontos fortes da Companhia é garantir a previsibilidade orçamentária em virtude da antecedência na negociação tendo controle de seus gastos, e a distribuição de energia sustentável através de fontes de energia limpas e renováveis. Livre das bandeiras tarifárias da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

“Fazemos a venda com o custo da energia fixo. Quando o nosso consumidor, o nosso cliente assina o contrato, que varia entre 3 à 5 anos, ele sabe quanto vai pagar no quilowatt-hora em 2029. Então, imagina você pode saber quanto vai ter de gasto de energia na sua empresa por cinco anos. A segurança que isso não dá e a capacidade de planejar outras coisas. E agora as pequenas e médias empresas podem ter acesso ao Mercado Livre de Energia que até ano passado não podiam. Eram apenas as grandes indústrias e empresas maiores. E hoje essas microempresas têm o direito regulamentado por lei”, esclarece Reina.

A representante da Ecom, exemplificou que os consumidores de baixa tensão podem economizar até 40% de desconto na conta de luz, sem riscos ou investimentos em infraestrutura, ou seja, padarias, barbearias, farmácias, residências, entre outros podem usufruir dessa forma inovadora de consumir energia e economizar até 40% na conta de luz todos os meses. É uma solução segura e fácil de adquirir, pois não modifica nada no processo como o consumidor recebe sua energia”, garantiu.

Não existe um valor mínimo para que as empresas possam aderir ao mercado livre de energia, o que existe é o critério da alta-tensão. Ou seja, a micro empresa tem que ter um transformador, uma cabine primária. Essas empresas normalmente consomem muita luz, por exemplo, universidades, clubes esportivos, estádios de futebol, pousadas, hotéis, pequenas fábricas, galpões, entre os logísticos. “Temos até alguns clientes que são, por exemplo, clínicas de estética a laser, porque a máquina de laser consome muita energia”.

Mercado Livre de Energia

É uma forma mais econômica e moderna de contratar energia elétrica, disponível para empresas do Grupo A e B, ou seja, aquelas conectadas em média e alta tensão. Nesse formato, não se aplicam as bandeiras tarifárias, um mecanismo que serve para reajustar o preço da energia de acordo com as condições de geração. Existem três formas de consumir energia renovável no Brasil

Negociando com geradores de energia limpa – no Mercado Livre de Energia, as empresas têm a liberdade de comprar energia elétrica diretamente dos geradores de eletricidade, como usinas solares e eólicas, através de uma comercializadora. Por isso, é importante que a empresa tenha auxílio de uma consultoria especializada no mercado energético para auxiliar nas melhores escolhas, sempre focando no melhor custo-benefício.

Investindo em autoprodução de energia renovável – A autoprodução é alternativa para consumir energia renovável no Brasil. A empresa faz os investimentos (ou arrenda usinas) para gerar sua própria energia. Esse modelo oferece muitas vantagens para empresas ou indústrias que possuem uma demanda energética mensal muito alta ou mais de uma unidade consumidora.

E por fim, Geração Distribuída que é o modelo de produção de energia elétrica feita no local de consumo ou próximo a ele, beneficiando residências, empresas e indústrias. A eletricidade é conectada diretamente à rede pública de distribuição e, por isso, não requer o transporte de energia por longas linhas de transmissão.

