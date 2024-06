Medida Provisória 1227: empresários enfrentam dificuldades crescentes no Brasil

Os últimos dias têm sido desafiadores para os empresários brasileiros, que se deparam com um cenário econômico cada vez mais instável. A mais recente preocupação é referente à Medida Provisória nº1227, que impõe restrições à compensação de créditos tributários. Essa nova medida se soma a outras dificuldades, como a desoneração da folha de pagamento e o fim da subvenção de incentivos fiscais, agravando ainda mais a situação do setor empresarial.

A MP 1227 representa um golpe significativo para a indústria brasileira, com perdas estimadas em R$ 29,2 bilhões somente neste ano. Conforme o Sistema Fiems, a medida afeta diretamente a competitividade das empresas, especialmente em estados como Mato Grosso do Sul, onde a previsão é de uma perda de 25% na competitividade industrial. Isso compromete seriamente os investimentos previstos, transformando um cenário promissor em um verdadeiro pesadelo para empresários e investidores.

Ainda conforme o Sistema Fiems, o Brasil enfrenta uma necessidade urgente de ajustes fiscais para equilibrar as finanças públicas. No entanto, as ações recentes do governo federal têm se concentrado no aumento de impostos, taxas e tributos, sem a contrapartida de redução de gastos públicos. Essa abordagem inversa não prejudica somente o equilíbrio fiscal desejado, mas também prejudica a competitividade da indústria nacional.

As medidas fiscais adotadas pelo governo federal têm, segundo o Sistema Fiems, um impacto direto no consumo das famílias, elevando os preços dos produtos e ressuscitando o fantasma da inflação. A população, em última instância, é quem mais sofre com os aumentos de impostos, enfrentando um custo de vida cada vez mais alto.

Apesar do lançamento de programas como a Nova Indústria Brasil (NIB), que visam reindustrializar o país, as ações práticas do governo contradizem esses objetivos. As medidas fiscais atuais desencorajam investimentos e enfraquecem o setor industrial, essencial para a geração de empregos e renda.

Diante dessa situação crítica, que prejudica as empresas brasileiras, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) apela ao Congresso Nacional e, em especial, aos parlamentares de Mato Grosso do Sul, chamados a combater o que a Fiems descreve como uma política suicida do governo federal.

Desse modo, a expectativa é de que os senadores Nelsinho Trad, Soraya Thronicke e Tereza Cristina, assim como os deputados federais Beto Pereira, Camila Jara, Dagoberto Nogueira, Luiz Ovando, Geraldo Resende, Marcos Pollon, Rodolfo Nogueira e Vander Loubet, olhem pelo setor, que é de extrema importância para o bom funcionamento da economia do país, e o ajudem a solucionar a situação.

