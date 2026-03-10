Mês da Mulher: Luiza Trajano destaca autonomia econômica feminina em visita à MS

Ao lado da ex-ministra, Aparecida Gonçalves, ela falaram sobre políticas de incentivo ao empreendedorismo feminino

Com o intuito de reforçar as ações de fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres e incentivar a autonomia feminina, o Governo de Mato Grosso do Sul realizou, na tarde de ontem (09), o evento “Todas Diferentes, Todas Importantes: Elas Protagonistas”.

A iniciativa, promovida em celebração ao mês da mulher, contou com a participação da empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração da rede de lojas Magazine, ao lado da ex-ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, trazendo reflexões sobre liderança, inclusão e desenvolvimento econômico.

O encontro reuniu lideranças femininas, autoridades e representantes de instituições públicas e privadas para debater temas como empreendedorismo feminino, autonomia econômica e enfrentamento à violência contra a mulher. A presença da empresária foi um dos destaques da programação.

O evento foi mediado pela secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, o painel “Mulheres que Movem a Economia e Transformam Territórios: Autonomia, Empreendedorismo e Fortalecimento do PROTEGE” é o momento central da programação e será aberto ao público em geral, especialmente mulheres empreendedoras, gestoras públicas, lideranças e representantes da sociedade civil. A proposta é criar um espaço de escuta, troca de experiências e conexões que fortaleçam caminhos para ampliar a autonomia econômica e a participação feminina nos territórios.

Para Viviane Luiza, a presença das duas lideranças nacionais em Mato Grosso do Sul reforça o simbolismo do mês de março como um período de reconhecimento e mobilização em torno das conquistas e dos desafios das mulheres.

“Trazer a Luiza Helena Trajano e a Aparecida Gonçalves para Mato Grosso do Sul durante o Mês da Mulher é uma forma de celebrar trajetórias que inspiram e, ao mesmo tempo, fortalecer o debate sobre autonomia e oportunidades. São mulheres que abriram caminhos em suas áreas e mostram, na prática, que quando ampliamos o acesso a direitos, formação e empreendedorismo, ampliamos também a participação feminina na economia e na tomada de decisões”, destaca a secretária.

Viviane ressalta ainda que iniciativas como o painel contribuem para conectar experiências e estimular novas lideranças. “Mais do que uma conversa, o encontro é um convite para que cada mulher se reconheça como protagonista da própria história e também da transformação dos seus territórios”, completa.

Durante sua passagem pelo Estado, em um tema sensível, Luiza Trajano destacou a importância da união entre homens e mulheres no enfrentamento à violência de gênero, especialmente no combate ao feminicídio.

“Eu acredito que é fundamental haver união entre homens e mulheres. Se os homens não se envolverem nessa causa, dificilmente conseguiremos reduzir a violência. O Magazine Luiza perdeu uma funcionária há 13 anos por causa da violência doméstica, e naquele momento nós prometemos que nunca mais perderíamos uma colaboradora dessa forma”, afirmou.

Por Ana Krasnievicz e Ian Netto