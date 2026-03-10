Cesta Básica: trabalhador em Campo Grande precisa dedicar 105 horas de serviço para comprar alimentos

Levantamento aponta aumento no conjunto dos alimentos em mais da metade das capitais brasileiras

Em fevereiro, um trabalhador em Campo Grande que recebe salário mínimo de R$ 1.621,00 precisou dedicar 105 horas e 54 minutos de trabalho para adquirir a cesta básica. O dado divulgado na segunda-feira (9) é resultado da pesquisa mensal realizada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

“No mês anterior, janeiro de 2026, eram necessárias 106 horas e 19 minutos. Já em fevereiro de 2025, quando o salário mínimo era de R$ 1.518,00, o tempo exigido chegava a 112 horas e 10 minutos”, compara o levantamento.

Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% destinado à Previdência Social, o trabalhador comprometeu 52,04% de sua renda para comprar a cesta básica em fevereiro de 2026. Em janeiro de 2026, esse percentual foi de 52,25%, enquanto em fevereiro de 2025 correspondia a 55,12% da renda líquida.

Com base na cesta mais cara, que foi a de São Paulo, e levando em

consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e de sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o salário deveria ser de R$ 7.164,94 ou 4,42 vezes o salário mínimo de R$ 1.621,00, conforme cálculos do departamento de pesquisa.

Nos supermercados

Em fevereiro de 2026, o custo da cesta básica em Campo Grande registrou queda de 0,40% em comparação com janeiro, passando a custar R$ 780,29. Na comparação com fevereiro de 2025, houve aumento acumulado de 0,82%, enquanto no acumulado de 2026 a alta foi de 0,57%.

Entre janeiro e fevereiro de 2026, nove dos treze itens que compõem a cesta básica apresentaram redução nos preços médios. As principais quedas ocorreram no tomate (-9,23%), batata (-5,12%), óleo de soja (-3,65%), leite integral (-3,40%), banana (-3,10%), açúcar cristal (-1,74%), farinha de trigo (-1,35%), manteiga (-1,31%) e café em pó (-0,02%). Por outro lado, quatro produtos tiveram aumento de preço: feijão carioca (22,05%), arroz agulhinha (3,48%), pão francês (0,89%) e carne bovina de primeira (0,63%).

Na análise dos últimos 12 meses, cinco produtos registraram alta nos preços: café em pó (23,13%), feijão carioca (16,96%), pão francês (6,30%), carne bovina de primeira (3,46%) e tomate (1,23%). Em contrapartida, oito itens apresentaram redução de preços, sendo eles: arroz agulhinha (-37,78%), açúcar cristal (-18,16%), leite integral (-13,68%), batata (-12,19%), banana (-2,70%), manteiga (-2,69%), óleo de soja (-1,25%) e farinha de trigo (-0,45%).

No acumulado de 2026, considerando o período entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, cinco produtos tiveram elevação de preços: tomate (27,71%), feijão carioca (15,93%), carne bovina de primeira (0,41%), pão francês (0,11%) e manteiga (0,09%). Já os itens que apresentaram queda foram: óleo de soja (-11,33%), leite integral (-11,13%), farinha de trigo (-5,40%), banana (-5,33%), açúcar cristal (-5,06%), batata (-4,66%), café em pó (-3,83%) e arroz agulhinha (-3,25%).

Por Ian Netto

