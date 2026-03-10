Homem com carga de cigarro eletrônico capota, é arremessado e morre atropelado na BR-163

Na madrugada desta terça-feira (10), um homem, que não teve suas informações divulgadas, morreu atropelado após um acidente de trânsito. O caso aconteceu na BR-163, próximo ao acesso ao distrito de Bocajá, no município de Douradina, distante 190 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a vítima conduzia um Fiat Palio carregado com cigarros eletrônicos oriundos ilegalmente do Paraguai e seguia em direção a Dourados-Campo Grande, quando em determinado momento ele perdeu o controle e saiu da pista.

Devido à velocidade e ao impacto, o carro capotou e o motorista foi arremessado por possivelmente não utilizar o cinto de segurança. O motorista caiu na pista, rolou e foi atropelado por um caminhão que passava no momento.

O caso segue em andamento.