Mercado de trabalho formal em Mato Grosso do Sul fecha 2024 com saldo positivo de 12,4 mil vagas

Mato Grosso do Sul encerrou 2024 com um saldo positivo de empregos formais, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram criados 12.412 empregos formais no ano, chegando ao total de 670.377 empregos formais existentes no Estado.

O desempenho no ano passado foi impulsionado principalmente pela indústria (+6.974 vagas), serviços (+4.206 vagas), comércio (+3.873 vagas) e agropecuária (+2.548 vagas). No entanto, a construção civil teve um desempenho negativo, com o fechamento de 5.188 postos de trabalho.

De acordo com a coordenadora de Estatísticas da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a economista Bruna Dias, o saldo positivo de empregos formais em Mato Grosso do Sul em 2024 foi impulsionado na indústria em setores como alimentos, combustíveis e celulose.

“No segmento industrial, destacam-se as indústrias de transformação, especialmente a fabricação de produtos alimentícios (+3.927 empregos) e a produção de biocombustíveis (+1.047 empregos). Já na agropecuária, a produção florestal (+2.140 vagas) teve papel relevante no crescimento do setor​”, comentou.

Retração natural em dezembro

Com a retração típica no número de postos de trabalho em dezembro, o Estado registrou saldo negativo de -14.465 empregos formais em dezembro de 2024, decorrente de 22.731 contratações e 37.196 desligamentos – no ano o saldo foi de 411.976 admissões e 399.564 desligamentos.

“A redução de -14.465 empregos formais em dezembro de 2024 acompanha um movimento sazonal característico desse período do ano. Esse declínio é atribuído, principalmente, ao encerramento de contratos temporários e aos ajustes promovidos pelas empresas após o pico de atividades econômicas do fim de ano”, explicou a economista.

Perspectivas para o mercado

Na avaliação do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, Mato Grosso do Sul tem uma perspectiva positiva na geração de empregos para os próximos anos, impulsionada por grandes investimentos públicos e privados.

“No setor florestal e de celulose, o Estado se consolidou como um dos principais polos do Brasil, com investimentos bilionários para os próximos anos. Já a indústria deve ser um dos principais motores da geração de empregos, com destaque para as indústrias de transformação e o setor agroindustrial​”, frisou, acrescentando.

“No setor de serviços e comércio, a expectativa é de continuidade do crescimento, impulsionado pelos setores financeiro, imobiliário e de turismo​. E na agropecuária pode sua vez, tem previsão de crescimento em vagas na celulose e biocombustíveis. Estes setores vão continuar em alta e existe potencial para manutenção da geração de novos empregos”, concluiu​.

Com Gov MS

