Mercado Livre abre 445 vagas e projeta 5.700 novos empregados até dezembro

O Mercado Livre está com 445 vagas de trabalho abertas em todo o Brasil. Até o fim deste ano, a plataforma de ecommerce e serviços financeiros planeja preencher 5.700 vagas, elevando em 37% o tamanho de sua força de trabalho.

Cerca de 2.500 posições já foram preenchidas ou estão em processo de contratação nos primeiros quatro meses. A maior parte das vagas estará nas áreas de tecnologia e produto, em diversas posições e regiões do Brasil. A companhia prevê também expansão nas áreas de logística e Mercado Pago, que é o banco digital do grupo.

As candidaturas às posições devem ser feitas no site dedicado às seleções. Clique aqui para acessar. Os interessados também podem cadastrar seus currículos e, a partir dessas informações, identificar as vagas mais compatíveis a seus perfis.

“A ampliação do quadro de colaboradores integra nosso aporte previsto para este ano no país, onde queremos ampliar o número de cidades com entregas rápidas, no mesmo dia ou no dia seguinte à compra”, diz Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre Brasil, em nota.

O investimento previsto pela plataforma para este ano no Brasil é de R$ 19 bilhões e, segundo Julia Rueff, vice-presidente de marketplace da companhia, a maior parte desse dinheiro será aplicado em logística, justamente para chegar a mais endereços em menos tempo.

“Isso se desdobra em centros de distribuição ou por outras modalidades de envio”, diz. O volume de investimentos em 2023 será 11,7% superior em relação ao ano anterior, quando foram aplicados R$ 17 bilhões.

Segundo o Mercado Livre, os investimentos e novas contratações também deverão acelerar os negócios de publicidade digital e de marketing e ampliar a presença do Mercado Pago.

O Brasil é o principal mercado da plataforma nascida na Argentina no fim dos anos 1990. Em toda a América Latina, a companhia pretende fechar 2023 com 13 mil contratações, chegando a 52 mil funcionários. No Brasil, hoje, 18,1 mil pessoas trabalham para a empresa.

No ano passado, a plataforma adotou modelo de trabalho flexível, com a possibilidade de os funcionários trabalhem de maneira remota e também nos escritórios, como é o caso do Melicidade, a sede da companhia em Osasco, na Grande São Paulo, e podem também fazer períodos de "anywhere office", quando é possível trabalhar a partir de qualquer lugar, por um determinado período.

Com informações da Folhapress, por FERNANDA BRIGATTI