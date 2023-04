Inimigos da cesta básica, produtos de hortifrúti variam 80% na Capital

Campeões de variação por várias semanas seguidas, os produtos de hortifrúti chegam a variar até 80% em supermercado de Campo Grande, como é o caso da batata. O quilo do tubérculo é encontrado a R$ 7,00. Dados são do levantamento realizado semanalmente pelo jornal O Estado, trazendo preços dos principais itens da cesta básica.

Ao visitar seis estabelecimentos, o menor valor encontrado para o quilo da batata foi R$ 3,89, no Assaí atcadista, ao passo que o maior (R$ 7) está no Nunes supermercado. Considerando a precificação, o custo médio para o consumidor está em R$ 5,50, pelo quilo. O tomate segue a tendência elevada de variação com 60%, O menor e maior preço podem ser encontrados, respectivamente a R$ 4,39 (Nunes) e R$ 7,00 (Pires). O valor médio ficou em R$ 6,63.

A banana nanica é vendida entre R$ 3,79 (Assaí) e R$ 6,99 (Nunes), o quilo. Campeã de variação do levantamento da semana, a fruta obteve diferença de 84,13%. Para a compra por quilo, o gasto médio será de R$ 5,08.

Mantimentos

Arroz Tio Lautério, pacote de 5 kg, é vendido com valores que vão de R$ 20,90 (Pires) a R$ 22,90 (Assaí). Levando em conta os valores, a diferença obtida entre cinco locais é de 9,56%, tendo em vista que o equivalente ao produto, o arroz Dalas, é comercializado a R$ 19,49, no supermercado Comper. A variação é de 9,56%.

O óleo Concórdia (900 ml) tem o menor preço disponível no Atacadão, por R$ 5,49, enquanto o maior está no Nunes, a R$ 6,99. A diferença desencadeada na comparação do item é de 27,32%. Gasto médio para o campo-grandense ficou em R$ 6,06.

A dupla café (Três Corações), de 500 g e açúcar refinado (União), 1 kg, juntos, somaram variação percentual de 60%. O açúcar conta com valores entre R$ 4,79 (Atacadão) a R$ 6,79 (Nunes). Já o café, teve o menor preço cotado no Atacadão, por R$ 15,89 e o maior é R$ 18,69, no Pires (R$ 16,93).

Leite integral, embalagem em caixa de 1 litro (Italac), pode ser adquirido com valores que vão de R$ 5,79 (Atacadão) a R$ 5,99 (Pires). Diferença gerada entre os seis mercados visitados ficou em 3,45%. Preço médio é de R$ 5,94. O pão de forma Saborzito é vendido no seu menor preço a R$ 7,99 (Atacadão), à medida que o maior é R$ 12,49, no Pires (preço médio: R$ 11,71).

Produtos de higiene

Creme dental de 90 g (Colgate) é comercializado com valores que vão de R$ 4,45 (Assaí) a R$ 5,99, o que desencadeou percentual de variação de 65%. Já o custo médio para a compra do item é de R$ 4,98.

O sabonete (Lux), de 90 g, teve o menor preço cotado no Fort Atacadista, ao mesmo tempo que o mais elevado está no Atacadão, por R$ 3,19. Considerando os preços para os itens, a diferença entre os locais visitados ficou em 28,11%. A média de variação para o consumidor é de R$ 2,81.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

