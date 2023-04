Campo Grande amplia acesso a atendimento odontológico

O atendimento odontológico vem sendo ampliado nos últimos anos em Campo Grande, através da implementação de novas equipes de saúde bucal. Nesta última semana, foram convocados dois profissionais para atuarem no Programa Saúde da Família (PSF) com carga horária de 40 horas semanais.

Somente em 2022, foram implementadas seis novas equipes, sendo uma na USF Jockey Club, uma na USF Silvia Regina, duas na USF Santa Emília e duas na USF Jardim Presidente, ambas inauguradas recentemente.

Conforme a coordenadora, no planejamento para este ano está prevista a implementação de mais sete equipes de saúde, o que deve fortalecer ainda mais o serviço.

A assistência odontológica da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande segue as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, por meio do acesso a serviços odontológicos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS).

A oferta de atendimento odontológico na Atenção Primária está disponível nas 74 unidades de saúde que abrangem as Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde e assistem à população.

24h

As Unidades de Pronto Atendimento Leblon e Coronel Antonino possuem profissionais odontólogos 24 horas por dia, as demais, ofertam atendimentos nos períodos noturnos durante a semana e aos finais de semana.

Atenção especializada

Na Atenção Especializada, os cinco Centros de Especialidades Odontológicas, situados nas regiões dos Distritos Sanitários Centro, Bandeira (Cidade Morena), Imbirussu (Sílvia Regina), Prosa (Nova Bahia) e Anhanduizinho (Guanandy) oferecem atendimentos nas áreas de Endodontia, Periodontia, Cirurgia Bucomaxilofacial ambulatorial, Estomatologia (com foco na detecção precoce de câncer bucal), Atendimentos a Pacientes com Necessidades Especiais/ Pessoas com deficiência, Odontopediatria e Radiologia.

Na região central o CEO III/CEM, também oferta atendimentos na especialidade de Disfunção Temporo – Mandibular (DTM) e, ainda, possui Laboratório de Prótese Dentária, que oferece próteses totais superiores e inferiores para a população.

As especialidades odontológicas são reguladas via Sistema de Regulação (SISREG) e visa garantir acesso equânime para toda a população referenciada ao município de Campo Grande, atendendo preceitos que vão desde a classificação de urgência e risco, regionalização do fluxo de atendimento, correlações específicas entre as especialidades, até a necessidade de intervenção odontológica em âmbito hospitalar.

Para atendimento odontológico nos Centros de Especialidades, o cirurgião dentista da Unidade Básica ou Unidade de Saúde da Família, verifica a necessidade da continuidade do tratamento com especialistas e realiza o encaminhamento do paciente direcionando-o para a especialidade necessária.

A Rede de Urgência do município, constituída por 06 Unidades de Pronto Atendimento e 04 Centros Regionais de Saúde oferecem atendimento odontológico de urgência que concentram-se no gerenciamento de condições que requerem atenção imediata para alívio de dores intensas e/ou risco de infecção de origem odontológica.

Crianças e adolescentes

Também há três Policlínicas Odontológicas que oferecem atendimento odontológico para crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 19 anos, na região dos bairros Universitário, Aero Rancho e Santa Emília.

O município possui projeto de atendimento odontológico itinerante destinado a crianças menores de 05 anos de idade matriculadas nas Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs.

O objetivo principal do projeto é reduzir o índice de cárie em crianças menores de 05 anos através da assistência odontológica preventiva e terapêutica, levando as Unidades Móveis de Atendimento Odontológico (Odontomóvel) até as EMEIs, aumentando o acesso e diminuindo o índice de faltas e abandono do tratamento.

Ainda no escopo de assistência odontológica aos escolares, a Secretaria Municipal possui a Equipe Móvel de Prevenção em Saúde Bucal que percorre as escolas municipais e oferece atividades coletivas com foco na promoção e prevenção de saúde bucal, com atividades coletivas de Ensino de Técnica de Escovação e orientações de saúde bucal em geral.

