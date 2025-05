Sexta de impacto em Campo Grande: Conexões Inspiradoras reúne mentes que movem o país em grandes debates nacionais

Campo Grande será palco nesta sexta-feira, 16 de maio, de um dos eventos mais aguardados do ano: o Conexões Inspiradoras. Com uma programação inédita e altamente relevante, o encontro vai reunir nomes de referência da política, comunicação e agronegócio, proporcionando ao público sul-mato-grossense uma oportunidade única de conexão com ideias, experiências e trajetórias transformadoras.

Entre os destaques confirmados está o deputado federal Nikolas Ferreira, parlamentar mais votado do Brasil, com mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 900 mil visualizações em suas apresentações pelo país. Também compõem o time de convidados o comentarista político Caio Coppolla e a agroinfluenciadora Camila Telles, referência nas redes por sua defesa do agronegócio e da comunicação no campo.

O evento ainda contará com um talk show especial reunindo cinco personalidades influentes de Mato Grosso do Sul, com mediação ao vivo, em um bate-papo inspirador sobre trajetórias de sucesso e protagonismo regional.

A realização é assinada por Marcus Barão, York Corrêa e Fabiano Rodrigues, que destacam o compromisso de entregar à cidade um evento moderno, instigante e com potencial de impacto duradouro.

“Não se trata apenas de palestras, mas de um ambiente pensado para provocar reflexões, ampliar visões e inspirar com autenticidade. Campo Grande merece experiências como essa”, afirma Marcus Barão.

Conheça os destaques do evento:

Nikolas Ferreira – Deputado Federal

Parlamentar mais votado do Brasil, com mais de 1,4 milhão de votos

Influenciador político com mais de 17 milhões de seguidores

Conteúdos com mais de 900 mil visualizações

Ícone entre o público jovem e cristão

Defensor da liberdade de expressão, família e princípios conservadores

Caio Coppolla – Comentarista Político

Reconhecido pela inteligência argumentativa e estilo provocador

Atuou em grandes veículos como CNN Brasil e Jovem Pan

Aborda temas como liberdade econômica, política e bastidores do poder

Voz forte do pensamento liberal e crítico da polarização ideológica

Camila Telles – Agroinfluenciadora

Jovem voz do agronegócio nas redes sociais

Filha de produtores rurais, une campo e cidade na comunicação

Defensora da sustentabilidade e da valorização do setor agropecuário

Destaque nacional por sua atuação direta e esclarecedora sobre o agro brasileiro

Serviço

📍 Gran Murano Buffet – Av. Mato Grosso, 5046 – Campo Grande/MS

🗓️ Sexta-feira, 16 de maio

⏰ A partir das 17h

🎫 Ingressos à venda em aqui!

📞 Informações e pré-venda: (67) 98196-2323

🛍️ Ponto de venda presencial: Loja Piccadilly – Shopping Campo Grande

