Adolescente de 16 anos é apreendido por furto de celulares e receptador é preso por tráfico de drogas, em Dourados

Na manhã desta segunda-feira (3), a polícia divulgou a prisão de um adolescente de 16 anos, envolvido no furto a lojas de aparelhos celulares em Dourados, cidade localizada a 230 km de Campo Grande. O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (31), e as câmeras de segurança do local capturaram o momento do furto. Um outro homem, de 21 anos, também foi identificado, mas segue foragido.

Os criminosos quebraram os vidros de blindex das lojas com uma barra de ferro e furtaram celulares e outros objetos eletrônicos. Após ser detido, o adolescente confessou sua participação no crime e informou à polícia que trocou os objetos furtados por drogas em uma boca de fumo na rua Bolivar Loureiro.

Com base nas informações fornecidas pelo menor infrator, os agentes conseguiram localizar o homem que havia recebido as mercadorias em troca de drogas. Na posse dele, foram encontrados três celulares, acessórios, dois perfumes e 95 gramas de maconha.

O adolescente foi apreendido em flagrante pelo crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo. O outro envolvido foi preso por tráfico de drogas e receptação.