Mega-sena acumula, mas 50 apostas de MS acertam a quadra

Mais uma vez o jogo da Mega-sena acumulou e deve pagar no próximo sorteio, prêmio de R$ 30 milhões. Apesar de nenhuma pessoa ter acertado as seis dezenas neste sábado (31), 50 apostas de Mato Grosso do Sul acertaram a quadra e levam para casa o valor de R$ 1,3 mil.

Os números sorteados foram 10, 16, 35, 46, 49, 60, sob concurso nº 2769. Ao todo, 25 pessoas acertaram a quina e receberão a quantia de R$ 99,8 mil. Quanto à quadra, houveram 2.725 apostas ganhadoras.

O próximo sorteio acontece na terça-feira (3) e os apostadores podem registrar suas apostas diretamente nas agências lotéricas da sua cidade ou através do site da Caixa, com valor mínimo de R$ 5 por aposta.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.