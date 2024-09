Dia do Avicultor: Com o legado do pai, produtora administra granja da família em MS

O sucesso na produção e exportação no setor é resultado do comprometimento dos criadores de aves

Nesta semana foi celebrado o Dia do avicultor e avicultora, comemorado na última quarta-feira (28), a atividade agrícola que tem ganhado destaque no desenvolvimento econômico e na produção de alimento de qualidade para a população. Alimento esse que só chega a nossa mesa, através do papel fundamental exercido pelos criadores de aves. Como é o caso da avicultora, Franciele Corneli, que aprendeu a profissão com seu pai, e atualmente administra a criação no município de Dourados.

“Posso dizer que durante toda a minha vida estive envolvida na criação de aves, pelo fato de que nasci em uma propriedade rural, onde a família trabalhava simultaneamente com a produção agrícola, a avicultura e gado de leite . Apesar de ser uma propriedade pequena, meu pai sempre optou por uma diversidade de produções em busca de agregar valores. E aos dezessete anos de idade, com o falecimento do meu pai, eu tive que dar sequência ao trabalho e ao legado dele, e com mais ou menos 22/23 anos passei a administrar a parte que compreendia a granja”, comentou em entrevista para O Estado.

À frente do empreendimento da família, a avicultura conta que hoje, a propriedade trabalha no manejo, com capacidade para 80 mil aves e produzindo frango de corte para exportação. Recentemente, Franciele assumiu a Avimasul (Associação de Avicultura do Mato Grosso do Sul) e Avica (Associação dos Avicultores de Caarapó e Região) e compartilhou os desejos para o setor no estado e os esforços que tem contribuído para a expansão da atividade.

“A expectativa é sempre produzir mais e com maior qualidade, assegurando que as granjas

de todo o estado de Mato Grosso do Sul continuem livres de doenças, garantindo a biosseguridade , sanidade dos plantéis e o compromisso de entregar para o mundo alimento seguro e de qualidade. Com a expressividade numérica cada dia mais crescente não há dúvidas de que a avicultura está no topo da importância para a sociedade sul-mato-grossense gerando desenvolvimento econômico e alimento de qualidade para a nossa mesa”, salientou a produtora.

Projetando avanços na avicultura de MS, a produtora recorda os resultados positivos alcançados no estado. “Os números falam por si e mostram a importância da atividade de avicultura para o Brasil e para o mundo. E no estado de Mato Grosso do Sul não é diferente. Contamos com 417 núcleos comerciais de avicultura, 21.046 propriedades de criação de aves para a subsistência, abate de 175,9 milhões de cabeças, em uma produção de 398,8 mil toneladas. Nosso estado ocupa, no ranking nacional, o 7º lugar em produção de carne de frango, e o 7º lugar em exportação”, comemora a profissional.

Ranking nacional

Com resultados expressivos em 2023, a avicultura sul-mato-grossense é a 7ª colocada no ranking nacional de exportação, representando aproximadamente 4% da receita brasileira da cadeia produtiva. De janeiro a novembro, o Estado abateu cerca de 170 milhões aves e exportou mais de 145,7 mil toneladas de carne de frango in natura, equivalente a US$ 335,6 milhões.

No período, o Porto de Paranaguá, no Estado vizinho do Paraná, foi o principal canal de escoamento da produção. Por lá saíram 85% das exportações, porcentagem que representa 124,8 mil toneladas da carne de frango vendidas ao exterior pelo MS. Os principais destinos foram a China, com 26,6 mil toneladas; seguida pelo Japão, com 21,9 mil toneladas e Países Baixos, com 10,3 mil toneladas.

Para fomentar essa produção, um dos principais componentes das rações é o milho. Em 2023, 842,7 mil toneladas do cereal, equivalente a 47% do total do consumo animal no Estado, foram destinados para alimentação das aves.

Para o economista da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), Mateus Fernandes, a grande demanda por milho demonstra a interdependência entre as cadeias produtivas. “O milho é a base da alimentação das aves e para desenvolvimento da avicultura, é essencial que tenhamos uma produção eficiente do grão. Nós, como representantes da classe agrícola, reconhecemos a importância dessa integração e estamos cada vez mais comprometidos em apoiar as cadeias produtivas que tem relação direta com a agricultura”, disse Fernandes.

Franciele Corneli, presidente da Avimasul (Associação dos Avicultores de Mato Grosso do Sul), ressaltou que a avicultura sul-mato-grossense tem apresentado bons resultados a partir do comprometimento dos produtores. “Tanto na avicultura de corte como de postura, temos grandes exemplos de inovação, controle zootécnico, responsabilidade ambiental e empreendedorismo. A união desses fatores tem impulsionado a nossa cadeia produtiva, trazendo mais possibilidades para os produtores, indústria e comércio aqui em Mato Grosso do Sul”, concluiu Franciele.

