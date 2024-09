Produção agrícola de 74% no Estado é sustentada por culturas de soja e milho, que seguem em queda

Desenvolvido com dados do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), o boletim VBP (Valor Bruto de Produção) feito pela Aprosoja/MS revelou que em julho, Mato Grosso do Sul totalizou R$ 59,84 bilhões na produção. A partir disso, verificou-se que as lavouras apresentam um destaque significativo no montante, com 67% dos números. Ao adentrar ainda mais, é possível identificar que a soja e o milho são as culturas que se destacam e representam 74% do montante financeiro gerado pela lavoura, equivalente R$ 29,59 bilhões.

Em comparativo dos números frente ao ano de 2023, é possível avaliar que houve uma retração de 21% nas lavouras, o que corresponde em valores R$ 10,61 bilhões. A partir disso, constata-se ainda que a soja e o milho seguem em queda, com valores que representam -26,2% e uma perda de R$ 7,83 bilhões e -36,4%, no milho, redução de R$ 4,34 bilhões, respectivamente.

No cenário nacional, o VBP total fechou em R$ 1,1 trilhão em julho, com representatividade de 68% da lavoura. No país, as culturas de soja e milho equivalem a 50% do VBP da atividade, totalizando R$ 596,5 bilhões. Em relação ao mesmo período no ano anterior, o VBP da lavoura cresceu 1,1%, incremento de R$ 8,72 bilhões.

Por Julisandy Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais