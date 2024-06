Mega-Sena acumula, e prêmio estimado para terça-feira é de 95 milhões

A Mega-Sena voltou a acumular, e o prêmio estimado para o próximo sorteio, de acordo com a Caixa Econômica Federal, é de R$ 95 milhões. As dezenas sorteadas na noite de sábado (1º) foram 4, 12, 32, 45, 49 e 58.

A quina teve 126 ganhadores e cada um receberá o prêmio de R$ 45.794,77. Os acertadores da quadra foram 9.008, cabendo a cada um prêmio de R$ 915,08.

Os números do Concurso 2.732 da Mega-Sena serão sorteados na noite da próxima terça-feira (4), em São Paulo.

Com informações da Agência Brasil.

