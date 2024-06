Licenciamento de junho deve arrecadar R$ 27 milhões de motoristas em MS

Nem só de festividades culturais será o mês de junho, para os condutores de veículos com placas finais em 4 e 5 que terão até o dia 30 para quitar o licenciamento anual. Em Mato Grosso do Sul, ao todo 123,341 proprietários devem pagar R$ 220,27 em pagamentos à vista, em caso de vencimento esse valor sofre reajuste de R$ 286,82, conforme calculo do economista, Márcio Coutinho. Somando valores pagos dentro do prazo a arrecadação será mais de R$ 27 milhões.

Conforme o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), o condutor flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação, além da medida administrativa de remoção do veículo ao pátio até a regularização do documento.

O Detran-MS divulgou em janeiro o Calendário Anual de Licenciamento de Veículos de Mato Grosso do Sul para o ano de 2024. O licenciamento é um processo de regularização obrigatório, feito anualmente para os veículos. O vencimento varia conforme o número final da placa. Abaixo a tabela com o número final da placa e o mês de vencimento:

App para motoristas

O aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) é uma ferramenta desenvolvida para dispositivos móveis que armazena digitalmente os principais documentos de trânsito dos condutores brasileiros. É uma facilidade que integra informações do condutor, veículos, infrações e educação. Assim como o Detran-MS que reúne 95% dos seus serviços digitais no Meu Detran, o principal objetivo da transformação digital é simplificar a vida dos brasileiros, que, em sua maioria, acessam a internet por meio de um celular.

Entre as funcionalidades do app CDT estão, a possibilidade de pagamento de infrações com até 40% de desconto, a indicação de principal condutor, o registro de uma intenção de venda, além da emissão de credencial de estacionamento.

Primeiro serviço da CDT, a CNH digital é um documento que possui validade em todo o território brasileiro, podendo ser utilizada como identificação, por exemplo, em embarques aéreos e repartições públicas. O app permite a exportação desse documento com assinatura digital, o que equivale a uma cópia com autenticação em cartório. Lembrando que os documentos ficam disponíveis mesmo offline, ou seja, não é necessário ter disponível a conexão com a internet para apresentar o documento.

A versão eletrônica do documento veicular, o CRLV, também está na CDT e pode ser compartilhada, por qualquer período de tempo, com até cinco outros usuários do aplicativo. Desde 2020, o CRLV se tornou 100% digital, mas, para aqueles que ainda preferem conduzir levando o documento em papel, é possível fazer a impressão. Garante-se a autenticidade por um QR-Code desenvolvido pelo Serpro.

Por Suzi Jarde