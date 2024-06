Baleado com pelo menos 4 tiros, homem morre em frente casa de ex-namorada

Na manhã desta segunda-feira (3), um homem identificado como Antônio José Domingues Ramalho, foi assassinado com pelo menos quatro tiros, no bairro Moreninhas em frente a casa da ex-namorada de Antônio.

Conforme informações preliminares, a vítima teve uma discussão com o suspeito da autoria, que estava em uma motocicleta, de cor prata. Logo após a briga, o homem fez quatro disparos que atingiram a região das nádegas, braço, peito e um de raspão queixo.

Uma barra de ferro foi encontrada embaixo do corpo de Antônio, reforçando a possibilidade de que ele tenha sido agredido na cabeça antes do assassinato. A polícia está à procura do autor do crime.

