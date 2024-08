Marcada para Los Angeles em 2028, Olímpiadas nos EUA pode sair mais caro do que Europa

Em entrevista ao jornal O Estado, especialista explica porque valores podem sofrer elevação

As Olimpíadas 2024 chegaram ao fim, mas as próximas olimpíadas já tem local marcado e devem acontecer em Los Angeles em 2028. A partir disso, o jornal O Estado foi em busca de informações, para entender quanto quem pretende tirar o sonho do papel e acompanhar o torneio entre modalidades e atletas de todo o mundo presencialmente precisa desembolsar e com isso, foi possível apurar que o custo para curtir as olimpíadas nos Estados Unidos, pode sair até mais caro do que na Europa.

O mestre em economia, Lucas Mikael, argumenta que a elevação nos valores se explica pelos custos de hospedagem e alimentação. Em Los Angeles, há uma ampla gama de opções de hospedagem, mas o custo de vida da região é elevado. “Comer em Paris é mais barato, especialmente em bistrôs e cafés. [O ideal para quem deseja fazer a viagem] é começar a planejar e economizar com antecedência, o que pode ajudar a tornar a viagem mais acessível. Além disso, é possível ficar atento a promoções de passagens aéreas e ofertas de hotéis para reduzir custos. Mesmo que viajar para eventos internacionais possa parecer distante, com planejamento e estratégia, é possível tornar esse sonho mais alcançável”, explica o mestre em economia.

“Se você deseja ir para as Olímpiadas em 2028, você deve começar a planejar e economizar com antecedência para tornar a viagem mais acessível”, acrescentou.

Para a advogada, Alessandra Souza Fontoura, 50, o movimento será contrário e ela acredita que as Olímpiadas nos Estados Unidos sairá mais em conta do que viajar para a Europa, como foi o seu caso em 2024. A advogada esteve nas Olimpíadas na França e explicou que disponibilizou de um orçamento que, em média, custou cerca de €100 por dia. “Eu tinha planos de ir à Paris em julho, pois dia 28 é meu aniversário e também queria comemorar a conclusão do meu curso de francês. Eu não pretendo ir a Los Angeles, mas acho que os custos são maiores na França, porque o euro é mais alto para nós brasileiros.

No dia 12 de agosto, o valor de um euro era equivalente a R$ 6,01. Conforme pontuado pela advogada, foram gastos cerca de €100 dia, equivalente a R$ 601,37. Em uma semana, período em que a advogada ficou na França, a média de sete dias totalizou R$ 4.209,59. Para amenizar o valor, foi necessário buscar opções inteligentes, como pontos e milhas em passagens aéreas através de acúmulos e promoções. “Eu utilizei estratégias para baratear a viagem, uma vez que o custo do transporte público em Paris estava quatro vezes mais caro do que o habitual e não havia o que ser feito. A hospedagem estava acima do normal igualmente. Então, foquei em gerar pontos o mais barato possível para poder realizar essa experiência”, destacou a advogada.

O tenente coronel do exército acreditado no exército francês, Rodrigo Kurashima Sobue, argumentou a reportagem do jornal O Estado, que esteve em um jogo de futebol em Marseille. Vivenciando uma experiência de Olímpiadas pela segunda vez, ele relata que também esteve no Rio de Janeiro em 2016, pois morava lá. “Foi legal e diferente, porque tive a oportunidade de ir às Olimpíadas do Rio quando morava lá e deu para reviver o espírito. Eu não sei se iria em outra, mas eu só consegui viver essa experiência pela coincidência de estar no mesmo lugar que ocorreram”, explica.

Sobre os valores para viver na França, ele explica, por exemplo, que é mais barato do que viver no Brasil. “É mais barato viver na França, tendo em vista o valor do salário mínimo aqui e o custo de vida e o que se consegue comprar aqui com um salário mínimo. O pessoal em geral costuma medir, de forma irônica, o poder aquisitivo do salário mínimo com o preço do Iphone e aqui, na França, um Iphone está menos que um salário mínimo”, argumenta Sobue.

Aumento na procura da língua francesa

Conforme a escola de língua Francesa denominada Aliança Francesa, “houve um interesse pelo francês no período anterior às Olimpíadas de Paris. No ano de 2023, foi lançado um curso online em todas as Alianças Francesas do Brasil, intitulado “Partiu Paris”.

Para aprender o francês, o campo-grandense que tem interesse pela língua precisa desembolsar cerca de R$ 600 no primeiro mês. Pelo menos é isso que se apura a partir dos valores praticados pela Aliança Francesa, referência na língua e presente na cidade desde 1961.

O curso utiliza a metodologia AF, que traz uma progressão em níveis como: A1 e A2, B1 e B2 e C1. Desta forma, o aluno que optar pelo curso por turma, pagará R$ 305, com a adição do material por módulo, que é vendido no valor de R$ 300, com isso, a soma para finalizar pelo menos um módulo, que dura em torno de quatro meses, é de R$ 1520, o que por ano, contando os 12 meses, significaria uma disponibilidade financeira de R$ 4.560 somente para a mensalidade. Caso o aluno opte pela modalidade individual, o valor é de R$ 105 por hora aula, o que no acumulado do mês, chega a R$ 420 por mês.

Na escola de Francês, Lumiéres, o valor para um adulto em nível inicial aprender o idioma é de R$ 350 individual, R$ 265 dupla e R$225. Com o adicional da matrícula de R$ 125, o valor para praticar o francês totaliza uma média de R$ 475 inicial.

Por Julisandy Ferreira