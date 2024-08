Energia solar acessível e mais próxima do consumidor são benefícios da Lemon

Com usinas instaladas na Capital e em Nova Andradina, geração compartilhada é o futuro das produções sustentáveis

Com mais de 10 mil clientes e importantes parceiros, a Lemon Energia é a mais nova e acessível opção para quem procura consumir energia solar na modalidade remota compartilhada. As usinas estão instaladas em Campo Grande e em Nova Andradina, possibilitando, assim, proximidade com o consumidor de baixa tensão.

É importante destacar que, diferente das outras associações de energia renovável, a Lemon faz a ponte entre usinas (solares e pequenas hidrelétricas) e pequenos comércios que desejam economizar na conta de luz e contribuir para limpar a matriz energética do país. Com isso, não é preciso adquirir placas solares nem alterar a instalação do local, já que, na prática, a operação funciona como um aluguel de um pedaço de um gerador de energia sustentável.

Essa energia é injetada no sistema de distribuição, gerando créditos que são abatidos das contas dos consumidores que aderiram ao serviço da startup. Depois de aderir ao serviço, cada cliente final segue pagando a conta à distribuidora, mas apenas com as taxas e encargos. E passa a receber uma nova conta, da Lemon, com o desconto de energia.

“Por termos usinas aqui na região, mais próxima dos consumidores, desburocratiza a relação entre o associado e a usina. Nós proporcionamos ao consumidor energia limpa e acessível, que pode gerar de 10% a 20% de economia”, defende Ana Himmelstein, diretora jurídica da Lomon.

Lançada em 2019, a empresa é um ótimo exemplo de climatech, que usa tecnologia e dados para conectar geradores de energia limpa a pequenos e médios empreendedores. A startup recebeu em 2022 uma rodada de investimentos Series A de R$ 60 milhões, liderada pela Kaszek, principal fundo de venture capital da América Latina, e com participação do Lowercarbon, fundo dedicado a startups de impacto ambiental.

Além disso, também são investidores da companhia Kevin Efrusy (um dos primeiros investidores do Facebook quando ainda estava à frente da gestora Accel), Ambev e os fundos Canary, Big Bets, Capitale e Norte.

“Nosso trabalho garante sustentabilidade. Nos mais de 10 mil clientes ativos, em todo Brasil, já rendeu a economia de R$13,5 milhões, desde 2019, e evitou a emissão de 42 mil toneladas de CO2 na geração de eletricidade’, destaca Zé Gustavo, líder de regulação, políticas públicas e comunicação da empresa.

Hoje, a startup conta com parceiros como o Fundo Estímulo 2020, maior fundo do país destinado a pequenos empreendedores, baseado no conceito de Blended Finance, união de doações e investimentos, e com a Conta Simples, fintech de gestão financeira para empreendedores.

A Lemon também tem uma parceria com o intuito de levar energia limpa para as academias e estúdios de bem-estar parceiros do Gympass no Brasil. Até 6 mil estabelecimentos parceiros podem ter o desconto na conta de luz. “Estar em Mato Grosso do Sul gera emprego, tanto na instalação das placas como na manutenção, proporciona preservação ambiental e garante fortalecimento da economia verde”, diz Lucas Corbellini, diretor de energia.

Por fim, todos os meses a Lemon se certifica que determinada usina produziu a energia necessária para aquele cliente. Depois, informa à distribuidora local esse fato. E por que isso? Essa energia é injetada no sistema, o que gera créditos de energia para aquele consumidor. Ao informar à distribuidora esse fato, esses créditos são abatidos da conta de luz “comum”.

Na prática, significa dizer que a conta tradicional chega zerada na parte do consumo e fica apenas com as tarifas e impostos da região (como o ICMS) ou, para simplificar, o que chamamos de “frete”, pois a energia continua chegando pelos fios e postes como é hoje. E depois a Lemon gera uma conta própria para o cliente, com a energia mais limpa e sempre mais barata.

Quer aderir a essa inovação tecnológica? Os pequenos negócios devem realizar o cadastro pelo site https://energialemon.com.br e a Lemon se encarrega de encontrar uma usina de energia limpa que será responsável por produzir a energia utilizada por aquele estabelecimento. Depois disso, é só aguardar para começar a economizar todo mês na conta de luz. Isso acontece porque a energia produzida nas usinas associadas à Lemon, além de mais limpa e sustentável, é mais barata.

Por Kamila Alcântara