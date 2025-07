Caminhão com 9 toneladas de maconha estraga em semáforo e crime é descoberto pela PRF

Motorista foi preso em Guaíra, no Paraná, mas o caminhão foi abastecido com as drogas em Ponta Porã

Na tarde da última quinta-feira (17), quase nove toneladas de maconha foram apreendidos na BR-163 em Guaíra, região Oeste do Paraná. A droga estava escondida em fardos sob carga de milho a granel.

Os policiais realizavam uma fiscalização voltada ao enfrentamento de crimes transfronteiriços, quando viram o caminhão com dois semirreboques parado na fila de um semáforo no início do perímetro urbano.

O veículo emitia fumaça intensa e os pneus estourados. O motorista, de 30 anos, demonstrou nervosismo e contradições ao ser questionado sobre o trajeto e a carga.

Os policiais solicitaram que a lona do veículo fosse retirada e encontraram fardos pretos sob o milho. O condutor então admitiu que transportava drogas e disse ter recebido o caminhão já carregado em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e que teria como destino Chapecó, Santa Catarina.

O homem ainda disse que além de dinheiro, teria recebido o próprio veículo como parte do pagamento pelo transporte. O veículo foi conduzido à Unidade Operacional da PRF para pesagem e registro da ocorrência. No total, foram 8.910 quilos de maconha pesados, além de dois telefones celulares e R$ 1.700 em espécie apreendidos pela polícia.

O preso, junto com a droga, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Toda a ação na BR-163 e prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

