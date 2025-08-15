Mais de 600 mil segurados do INSS ainda não aderiram a acordo para ressarcimento de descontos indevidos

Prazo para formalizar pedido vai até 14 de novembro; pagamento será integral e corrigido



Mais de 600 mil aposentados e pensionistas do INSS ainda não solicitaram a devolução de valores descontados de forma indevida. O número representa parte dos beneficiários aptos a aderir ao acordo que garante o ressarcimento integral, corrigido pela inflação, diretamente na conta em que o pagamento mensal é depositado.

O direito vale para quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025 e registrou contestação sem receber resposta da entidade ou associação responsável em até 15 dias úteis. Segurados com ações judiciais também podem participar, desde que desistam do processo.

A adesão deve ser feita até 14 de novembro, pelo aplicativo Meu INSS, pela central telefônica 135 ou em agências dos Correios.

Dos 2,4 milhões de beneficiários aptos, cerca de 1,8 milhão já fizeram o pedido. A previsão é que 99% desses recebam o valor de volta até a próxima segunda-feira (18). Quem não aderir dentro do prazo perde o direito ao pagamento pelo acordo.

