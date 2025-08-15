Obras de manutenção exigem atenção redobrada BR-163/MS nesta sexta-feira (15)

Motoristas que trafegarem pela BR-163 em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (15) devem ficar atentos as intervenções em diversos trechos da rodovia. A concessionária Motiva Pantanal realiza serviços de manutenção preventiva que podem alterar o fluxo normal de veículos.
As atividades incluem tapa-buracos, reparos no pavimento, renovação da sinalização horizontal e limpeza de dispositivos de drenagem. Em alguns pontos, será necessário adotar o sistema pare-e-siga ou desvios temporários, com tráfego alternado nos dois sentidos.
Segundo a empresa, as intervenções viram melhorar a segurança viária, garantir maior fluidez no tráfego e proporcionar mais conforto aos usuários. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos temporariamente por questões de segurança.
Pontos com desvio de tráfico:
São Gabriel do Oeste: entre os kms 603 e 604; no km 637
Bandeirantes: entre os kms 530 e 536; no km 577
Jaraguari / Rochedo: entre os kms 511 e 515
Campo Grande: no km 492; entre os kms 481 e 482; no km 479
Dourados: no km 259
Itaquiraí: entre os kms 200 e 198
Pontos com sistema pare-e-siga:
Sonora: entre os kms 841 e 840
Rio Verde de MT: no km 720; entre os kms 665 e 663
São Gabriel do Oeste: no km 628 e 627
Bandeirantes: entre os kms 560 e 557
Campo Grande: entre os kms 445 e 442; entre os kms 428 e 424
Sidrolândia / Nova Alvorada do Sul: no km 418
Nova Alvorada do Sul: no km 403; entre os kms 369 e 368; no km 362
Douradina: no km 294
Caarapó: no km 222; no km 208
Juti: entre os kms 152 e 150
Itaquiraí: entre os kms 103 e 100; entre os kms 94 e 90; entre os kms 91 e 89
A concessionária orienta os condutores a respeitarem a sinalização temporária e os limites de velocidade nos locais de obras.
