Obras de manutenção exigem atenção redobrada BR-163/MS nesta sexta-feira (15)

Motoristas que trafegarem pela BR-163 em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (15) devem ficar atentos as intervenções em diversos trechos da rodovia. A concessionária Motiva Pantanal realiza serviços de manutenção preventiva que podem alterar o fluxo normal de veículos.

As atividades incluem tapa-buracos, reparos no pavimento, renovação da sinalização horizontal e limpeza de dispositivos de drenagem. Em alguns pontos, será necessário adotar o sistema pare-e-siga ou desvios temporários, com tráfego alternado nos dois sentidos.

Segundo a empresa, as intervenções viram melhorar a segurança viária, garantir maior fluidez no tráfego e proporcionar mais conforto aos usuários. Em caso de chuva, os serviços poderão ser suspensos temporariamente por questões de segurança.

Pontos com desvio de tráfico:

São Gabriel do Oeste: entre os kms 603 e 604; no km 637

Bandeirantes: entre os kms 530 e 536; no km 577

Jaraguari / Rochedo: entre os kms 511 e 515

Campo Grande: no km 492; entre os kms 481 e 482; no km 479

Dourados: no km 259

Itaquiraí: entre os kms 200 e 198

Pontos com sistema pare-e-siga:

Sonora: entre os kms 841 e 840

Rio Verde de MT: no km 720; entre os kms 665 e 663

São Gabriel do Oeste: no km 628 e 627

Bandeirantes: entre os kms 560 e 557

Campo Grande: entre os kms 445 e 442; entre os kms 428 e 424

Sidrolândia / Nova Alvorada do Sul: no km 418

Nova Alvorada do Sul: no km 403; entre os kms 369 e 368; no km 362

Douradina: no km 294

Caarapó: no km 222; no km 208

Juti: entre os kms 152 e 150

Itaquiraí: entre os kms 103 e 100; entre os kms 94 e 90; entre os kms 91 e 89

A concessionária orienta os condutores a respeitarem a sinalização temporária e os limites de velocidade nos locais de obras.

