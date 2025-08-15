Homem é preso em Miranda por perseguir ex-companheira; arsenal foi apreendido em duas cidades

Armas e munições foram encontradas no Estado e em SP durante cumprimento de mandados



A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (14), um homem de 59 anos acusado de perseguir a ex-mulher, de 37 anos, em Miranda, a aproximadamente 207 quilômetros da Capital. A prisão foi determinada pela 1ª Vara Criminal local, após confirmação da prática do crime.

O caso começou quando a vítima procurou a polícia relatando que, desde o fim recente do relacionamento, vinha sendo seguida e ameaçada pelo suspeito. Ela disse ainda que ele possuía armas, o que aumentava seu temor.

As investigações apontaram que o homem morava em Jundiaí (SP) e possuía uma fazenda e um rancho em Dois Irmãos do Buriti, no interior do Estado. Com mandados de busca autorizados pela Justiça, os agentes foram às propriedades.

No imóvel em Jundiaí, localizaram um revólver calibre 38 com três munições intactas, sem registro. Já no endereço em Dois Irmãos do Buriti, apreenderam uma carabina calibre 22, uma espingarda calibre 20, duas pistolas calibre 38 com registros vencidos e outras armas, além de 277 munições de diferentes calibres.

O suspeito admitiu ser dono de todo o armamento. Ele foi levado para a Delegacia de Dois Irmãos do Buriti e autuado por posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, permanecendo à disposição da Justiça.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram