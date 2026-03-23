Mais de 1 milhão entregam IR no primeiro dia; 82,8% terão restituição

Prazo segue até 29 de maio e expectativa é de 44 milhões de declarações

A Receita Federal do Brasil recebeu 1.001.411 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) até as 17h30 desta segunda-feira (23), primeiro dia de envio do documento. A expectativa do Fisco é alcançar 44 milhões de declarações em 2026.

Entre os documentos já entregues, 82,8% indicam direito à restituição. Outros 8,6% apontam imposto a pagar e o mesmo percentual não tem valores a quitar nem a receber.

A maior parte dos contribuintes utilizou o programa gerador instalado no computador, responsável por 71,5% dos envios. O preenchimento on-line, que mantém o rascunho armazenado nos sistemas da Receita, representa 17,2%. Já o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets, responde por 11,4% das transmissões.

A declaração pré-preenchida foi usada por 51,5% dos contribuintes, enquanto o modelo com desconto simplificado corresponde a 57% dos envios.

O prazo para entrega começou às 8h desta segunda-feira e termina às 23h59min59s de 29 de maio. O programa para preenchimento está disponível desde 19 de março.

Quem perder o prazo estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74 ou de 1% ao mês sobre o imposto devido, prevalecendo o maior valor.

Devem declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 35.584 em 2025, além de produtores rurais com receita bruta acima de R$ 177.920. Quem recebeu até dois salários mínimos mensais no ano passado está dispensado, salvo se se enquadrar em outros critérios de obrigatoriedade.

*Com informações da Agência Brasil

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