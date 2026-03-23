Fiscalização apreende veículos por transporte clandestino na região da rodoviária

Operação reuniu equipes municipais e estaduais nos arredores do terminal

Uma operação de fiscalização realizada nos arredores da Rodoviária de Campo Grande terminou com autuações e apreensão de veículos utilizados no transporte irregular de passageiros.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) coordenou a ação, que contou com apoio da GCM (Guarda Civil Metropolitana), de equipes de Mobilidade Urbana e da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), especialmente nos casos envolvendo deslocamentos intermunicipais.

Durante as abordagens, motoristas foram questionados sobre a prestação do serviço e tiveram a documentação analisada. Conforme os órgãos envolvidos, parte dos veículos não possuía autorização para realizar transporte remunerado de passageiros, caracterizando atividade clandestina.

Diante das irregularidades, foram aplicadas multas e determinados os recolhimentos ao pátio.

Conforme a Agetran, a oferta de transporte sem credenciamento formal não passa pelos mesmos critérios de vistoria e autorização exigidos do serviço regular, o que pode gerar riscos aos usuários e impacto no sistema oficial.

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